Facianın yıl dönümü! Grand Kartal Otel 78 kişiye mezar oldu

Haberin Devamı

Bolu’da, 21 Ocak 2025’te Grand Kartal Otel’de gece saatlerinde çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi, 133 kişi yaralandı. Yangının ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada yargılanan şüpheliler hakkında 31 Ekim 2025’te karar verildi. Tutuklu sanıklar otelin sahibi Halit Ergül, şirketin yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otel müdürü Zeki Yılmaz, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, otelin genel müdürü Emir Aras, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdürvekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar, 34 çocuğa karşı ‘olası kastla öldürme’ suçundan 34’er kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Aynı sanıklara ayrıca yangında yaşamını yitiren 44 yetişkin yönünden 44’er kez ‘olası kastla öldürme’ suçundan 24 yıl 11’er ay hapis cezası verildi.

Haberin Devamı

Yarın facianın yıldönümü. Yangında kızı damadı ve 4 torununu kaybeden eski AK Parti Milletvekili Mehmet Güner, yakınlarının mezarını ziyaret edip dua ederek gözyaşı döktü. Yangının üzerinden 1 yılın çok zor geçtiğini belirten Güner, “İşte burası sözün bittiği yer. Rabbim evlatlarımızın mekânlarını cennet eylesin inşallah. Acısı dinmiyor ama yapacak bir şey yok. Rabbim bizlere sabır versin diye dua ediyoruz” diye konuştu.

‘KAHRAMAN OLMAK YERİNE KATİL OLMAYI SEÇTİLER’

Yangında eşi ve kızını kaybeden Rıfat Doğan, “Acılar üstüne kurulu 1 yıl oldu. Boş eve gidiyorsunuz. Akşam eve giderken bir şey lazım diyen eşiniz yok, ‘Baba beni şuraya bırak’ diyen çocuğunuz yok. Bu 5 aymazın suçudur. Yönetim kurulu üyeleri Halit Ergül, Emine Mürtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras ve 5’incisi de genel müdür Emir Aras. Almadıkları önlemler, uyandırmadıkları misafirler yüzünden kahraman olacaklarına katil olmayı seçmişlerdi” diye konuştu.

İLGİLİ HABER Kartalkaya'daki yangın faciası davasında karar açıklandı Haberi görüntüle

Yangın faciasında aralarında çocukları, gelinleri ve torunları olmak üzere 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, “Ailemin tamamını kaybettim. Bizim acımızı kalem yazmaz, söz söylemez. Bizim döktüğümüz gözyaşının tarifi yok. Bu seneidevriye ve bir sonraki seneidevriyelerle biz evlatlarımızı asla unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bazı sanıklar hakkında istinafa giderek cezalarında indirim talep etmesine de tepki gösteren Gültekin, “Nasıl Bolu’da yürekli, cesur ama en önemlisi hukuk bilen hâkimler var ise Sakarya’daki adil hâkimlerle tamamlanacaktır. Buna hiç şüphem yok” dedi.

‘BU KARAR DOKUNANI YAKAR’

Otel yangınında tıp fakültesi son sınıf öğrencisi oğlu intörn doktor Yiğit Gençbay’ı (24) kaybeden Danıştay 9’uncu Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, savcılığın bazı sanıklara verilen cezaları fazla bulup istinaf mahkemesine başvurmasına ilişkin, “Bu karar toplum vicdanında yer etmiştir. ‘Olası kast’ bu olayda daha fazla ceza vermek için değil, unsurları oluştuğu için uygulanmıştır. Bu nedenle verilen cezanın yerinde olduğunu düşünüyoruz. Toplumda karşılığını bulmuş, bu kararı örselemeyelim. Bu karara dokunmayalım, bu karar dokunanı yakar” dedi.