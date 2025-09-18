×
Facianın sembol görüntüsü olmuştu |Acılı iş insanı, kaldığı otelin penceresinden çarşaf sarkıttı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2025 16:08

Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında eşini ve kızını kaybeden iş insanı Rıfat Doğan, facianın davası öncesi Bozcaada’da kaldığı otelin penceresinden çarşaf sarkıttı.

Kayak merkezi Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta gece saatlerinde çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirirken 133 kişi yaralandı. İş insanı Rıfat Doğan’ın eşi Ceren Yaman (45) ve kızı Lalin (16) de bu faciada yaşamını yitirdi.

İş yoğunluğu nedeniyle tatile katılamayan Doğan, eşini ve kızını yangından bir gün önce otele bırakmıştı. Lalin, uyumadan önce babasına ‘İyi geceler babacığım, öptüm’ mesajı göndermişti.

Rıfat Doğan, faciayı ve sorumluları unutturmamak için Bozcaada’da kaldığı otelin penceresinden çarşaf sarkıttı. (DHA)

