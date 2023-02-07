Facianın merkezi

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10 ilde yıkım ve can kaybına neden olan iki depremin de merkez üssü Kahramanmaraş oldu. Pazarcık’ta dün saat 04.17’de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaralarını sarmaya fırsat bulamayan Kahramanmaraşlılar, saat 13.24’te meydana gelen Elbistan merkezli 7.6’lık büyük depremle ikinci felaketi yaşadı. İlk depremle yüzlerce binanın yıkıldığı kentte hasar gören binalar da ikinci depremle yerle bir oldu. İlk büyük depreme uykularında yakalanan vatandaşlar panik ve korku içerisinde sokaklarda beklerken, ikinci şokla sarsıldı. İki büyük depremin 6.6’ya kadar çıkan artçıları da bölgeyi sarsmaya devam etti.

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100’ün üzerinde artçı meydana geldi. Arama-kurtarma ekipleri, dondurucu soğuk ve kar yağışı altında enkaz altından canlı çıkarabilmek için seferber oldu. Ekipler birçok binada zamanla yarıştı, mucizelere imza attı. Binaların enkazlarından çıkartılan yaralılar, hastanelere kaldırıldı. Vatandaşlar geceyi yaktıkları ateşin etrafında ve araçlarında geçirdi. En fazla hasar ve can kaybının Pazarcık, Elbistan, Merkez ve Türkoğlu ilçelerinde olduğu açıklandı.

KAHRAMANMARAŞ'TA HAVA DURUMU

CUMAYA KADAR KAR YOK

Bugün sabah saatleri sonrasında kar yağışı yok, hava çok bulutlu olacak. Cumaya kadar durum bu. Hafta sonu hafif kar yağışlı olacak. Sıcaklıklar Kahramanmaraş’ta düşüyor. Bugün en düşük sıcaklık 1, en yüksek sıcaklık 3 derece. Çarşamba günü en düşük sıcaklık -4, en yüksek sıcaklık bir derece. Perşembe günü ise en düşük sıcaklık -6, en yüksek sıcaklık 3 derece.

AYŞE KÜBRA HAYATI KUCAKLADI

Pazarcık’ta bulunan 6 katlı bina, büyük sarsıntıyla yıkıldı. Binada yaşayan 4 kişilik Güneş ailesi de enkaz altında kaldı. Öğretmen olduğu öğrenilen anne, okuldaki meslektaşlarının bulunduğu WhatsApp grubuna yazarak yardım istedi. Bunun üzerine çok sayıda öğretmen enkaz başına giderek, ailenin kurtarılması için çalıştı. Anne, baba ve erkek çocuk sabah erken saatlerde kurtarıldı ancak Ayşe Kübra’ya ulaşmak kolay olmadı. Öğretmenler, sağlık ekipleri ve jandarmanın çalışmasıyla Ayşe Kübra’nın yeri tespit edildi. Ekipler Ayşe Kübra ile sürekli konuşarak, sakin tutmaya çalıştı.



‘TIRNAKLARIMIZLA KAZIDIK’



Minik kız, ekiplerin telkiniyle babasına enkaz altından “İyiyim” mesajı da gönderdi. Minik Ayşe, ekiplerin çalışması sonucu depremden 7 saat sonra canlı olarak enkazdan çıkartıldı. Babasına kavuşan minik kız, sedyeye konularak ambulansa götürülmek istendi. Minik kız bu sırada da babasının elini bir an olsun bırakmadı. Ambulansa bindirilen Ayşe Kübra, hastaneye kaldırıldı.



Minik Ayşe’yi kurtaran öğretmenlerden biri, yaşananları anlatarak, “Kendi tırnaklarımızla kazıyarak anne, baba ve oğlu çıkardık. Yaklaşık 7 saat sonra Ayşe Kübra’yı zorla çıkardık. Hocam ‘Enkaz altında kaldık’ diye mesaj atınca kendi ailemi araçla bir yere bıraktım ve buraya geldik. İğne kazar gibi kazdık Ayşe’yi de çıkardık” ifadelerini kullandı. (İHA)