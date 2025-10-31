‘Facianın fısıltısını’ 4.5 ay önce bildirmiş... Bilirkişi heyeti enkazda

Haberin Devamı

KOCAELİ’nin Gebze ilçesindeki Issıkgöl Caddesi’nde 7 katlı Arslan Apartmanı, önceki sabah 07.00 sıralarında çöktü. Zemin katında asma katlı eczane, diğer katlarında ise dubleks şekilde 3 daire bulunan binanın çöktüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Bilir Ailesi’ne mezar olan dubleks daire.

Binada yalnızca, 2’nci ve 3’üncü kattaki dubleks dairede kiracı olarak oturan 5 kişilik Bilir Ailesi’nin olduğu belirlendi. Çevredeki 12 bina da tedbiren tahliye edildi. Toplam 913 kişinin katıldığı arama kurtarma çalışmalarında baba Levent Bilir (44), anne Emine Bilir, (37) Muhammed Emir Bilir, (12) ve Hayrünnisa Nur Bilir’in (14) cansız bedenlerine ulaşıldı. Ailenin büyük kızı Dilara Bilir (18) 8 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.

Bilirkişi heyeti dün sabah saatlerinde enkazda incelemelere başladı.

EKİBİN İHMALİ Mİ VAR

Çöken 7 katlı apartmanın yanındaki boşaltılan binada oturan Sinan Tekin (49), “Ben kendi dış kapımı açamamaya başladım. Kapı zor kapanıyor, zor açılıyordu. Metro çalışması biraz daha ilerleyince duvarlarda ufak ufak çatlaklar oluşmaya başladı. Daha sonra bu çatlaklar büyüdü, yarıklara dönüştü. Kızımla birlikte 4.5 ay önce ‘En azından CİMER’e bir şikâyet oluşturalım’ dedik. Çünkü durum tehlikeli bir seviyeye gelmişti” dedi.

Bilir ailesinin yaşadığı çöken apartmanın komşu binasında yaşayan Sinan Tekin, kendi evinde oluşan çatlaklar için aylar öncesinden CİMER’e başvurmuş.

Yaklaşık 1 ay sonra gelen cevabın ardından bir profesör eşliğinde 2 kişinin evlerine geldiğini belirten Tekin, “Evin bütün kolonlarını incelediler, fotoğraflarını çektiler. Sonra dediler ki, ‘1 ay sonra tekrar gelip sonucu görelim, çatlamalar artacak mı bakalım’ 1 ay sonra tekrar geldiler. Aynı işlemleri yaptılar. ‘Rapor ne zaman çıkar’ diye sordum, ‘Yakında çıkar’ dediler. Raporu tarafımıza göndermemişler ama sözlü olarak bilgilendirme yapmışlar. Kızımı şu şekilde aramışlar, ‘Binanızda 0.6 milimlik bir oynama olmuş. Bu çok düşük, minimum düzeyde. Her binada olabilecek bir oynama. Bu nedenle bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Ama isterseniz binanızı sıvayabiliriz, boyayabiliriz. Size bırakıyoruz’. Biz de buna istinaden evde oturmaya devam ettik” dedi.

Levent Bilir’in dayısı Nurettin Memoğlu, “Yaklaşık 650 kişi değil de binada 20-25 kişi olsaydı bana göre 3-4 saat içerisinde enkazdan çıkarılabilirdi. Ben bunu yaşadım, Hatay’da 15 kişiyle beraber bir binadan 22 kişiyi 6 saatte çıkardım. Burada 650 kişi 20 saatte 5 insanı çıkarmakta zorlandı” dedi. Enkazdan sağ olarak çıkarılan Dilara Bilir’in sağlık durumu hakkında da konuşan Memoğlu, “Sadece kolu kırık, bir takım çizikler ve yırtıklar var üzerinde” ifadelerini kullandı.

5 KİŞİLİK AİLEDEN BİR TEK DİLARA HAYATTA KALDI

Dilara Bilir

Levent Bilir ailesinin geçimini kombi tamirciliği yaparak sağlıyordu.Muhammed Emir BilirEmine BilirHayrünnisa Nur Bilir