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Facianın eşiğinden dönüldü: Yangın son anda söndürüldü

#Madra Dağları#Yangın#Balıkesir
Facianın eşiğinden dönüldü: Yangın son anda söndürüldü

Balıkesir’in Havran ilçesinde Madra Dağları eteklerinde, ormanlık alanda yanarak alev topuna dönen otomobile Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Havran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

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Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü, Havran Orman İşletme Şefliği ormanlık alanı içerisinde kalan Ayrancı Mevkii-Hüseyinbeşeler Mahallesi arasındaki asfalt yol üzerinde seyir halindeyken bilinmeyen bir sebepten dolayı yanan 35 KPS 56 plakalı otomobile kısa sürede alev topuna döndü. Yangına ilk olarak Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri iki arozöz ile müdahale ederek olması muhtemel bir orman yangınını önledi.

Facianın eşiğinden dönüldü: Yangın son anda söndürüldü

Söndürme ve soğutma çalışmalarına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Havran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri de katıldı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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#Madra Dağları#Yangın#Balıkesir

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