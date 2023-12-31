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Facianın eşiğinden dönüldü! Yamaçtan düşen kayalar yolu kapattı

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#Heyelan#Artvin#Kaya
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2023 15:10

Artvin'in Şavşat ilçesinde yaşanan heyelan ile yamaçtan kopan taş, toprak ve kaya parçaları yola aktı. Ekipler, kapanan Artvin-Ardahan kara yolunu açmak için çalışma başlattı.

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Kentte sabah saatlerinde Artvin-Ardahan kara yolunun 38'inci kilometresindeki Pırnallı köyü mevkisinde heyelan meydana geldi. Toprağın yumuşamasıyla yamaçtan kopan toprak, taş ve irili ufaklı kaya parçaları, kara yoluna aktı.

Facianın eşiğinden dönüldü Yamaçtan düşen kayalar yolu kapattı

Ulaşıma kapanan yolda, araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için iş makineleri ile çalışma başlattı. Kara yoluna uyarı levhaları koyan ekipler, sürücülere uyarı anonsları yaptı. Heyelanda direklerinin zarar görmesi nedeniyle bölgede elektrik kesintisi de yaşandı.

Facianın eşiğinden dönüldü Yamaçtan düşen kayalar yolu kapattı

Facianın eşiğinden dönüldü Yamaçtan düşen kayalar yolu kapattı

 

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#Heyelan#Artvin#Kaya

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