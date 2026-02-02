×
Gündem Haberleri

#Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi#İstinat Duvarı Çöktü#Okul Bahçesi
Facianın eşiğinden dönüldü: İstinat duvarı, lise bahçesine çöktü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2026 12:00

Manisa'nın Selendi ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nin bahçesine istinat duvarı çöktü. Olay anında öğrencilerin derste olması olası faciayı önledi.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Selendi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki 167 öğrencisi bulunan Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.

Lise ile Selendi Devlet Hastanesi arasında kalan 10 metre yüksekliğindeki ve 50 metre uzunluğundaki istinat duvarı, henüz bilinmeyen nedenle gürültüyle çöktü. Olay anında öğrencilerin derste olması olası faciayı önledi.
Okul idaresinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, alanda inceleme başlattı.

BAKMADAN GEÇME!