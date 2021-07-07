Facianın eşiğinden dönüldü! Alevler ormana sıçradı, otobüs küle döndü

Olay, saat 18.45 sıralarında Lapseki ilçesi Gürecialtı mevkiine meydana geldi. Ankara'dan Çanakkale’ye sefer yaptığı öğrenilen Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsünde motor arızası meydana geldi. Yolcu otobüsünün şoförü, motor arızası uyarısı veren otobüsü yolun kenarına çekerken araç alev aldı.

Otobüsün iki şoförü, muavin ve 8 yolcu hemen araçtan indi. Alevler kısa sürede otobüsü sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüs tamamen yanarken, yolun kenarındaki ormanlık alana da sıçrayan alevler nedeniyle çıkan yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki yangın helikopteri ile müdahale edildi ve kısa sürede söndürüldü.







Otobüs ve ormandaki yangını söndürmek için yapılan müdahale sırasında, karayolunun tek şeridi trafiğe kapanınca, araçlar kuyruk oluşturdu.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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