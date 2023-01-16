Facianın 4 sorumlusuna 1080’er yıl hapis talep edildi

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Fezlekede, tutuklu bulunan Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural için ‘olası kastla öldürme’ suçundan 42 kişi için 1050’şer yıl, ‘olası kastla yaralama’ suçunu işledikleri gerekçesiyle 10 kişi için 30’ar yıl olmak üzere, toplamda 1080’er yıl hapis cezasıyla cezalandırılmaları gerektiği belirtildi. ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan ise 4’ü tutuklu diğer 19 şüpheli hakkında ise 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi. Ayrıca, 19 şüphelinin ‘taksirle yaralama’ suçundan 3 yıla kadar cezalandırılması da istendi.

‘ONLAR İZİN VERDİ’

Fezlekede 4 yönetici hakkında özetle şu değerlendirme yapıldı: “Cihat Özdemir, Selçuk Ekmekci, Mehmet Tural ve Volkan Soylu’nun dahil oldukları yönetim ve karar alma süreçleri kapsamında gerekli teknik altyapı oluşturulmadan, yeterli yatırım yapılmadan ve iş güvenliği önlemlerinin alınmasını sağlamadan maden ocağında üretimin devam etmesine izin verdikleri, eksik ve tehlikeli çalışma yöntemini sürdüren şüphelilerin kusurluluk düzeylerinin bilinçli taksir düzeyini aştığı, anlatılan eksiklikler ve aykırılıklar dolayısıyla olayı kabullendikleri, anlaşıldığından gerçekleşen neticeden olası kast hükümleri uyarınca sorumlu tutulmaları gerektiği ve olası kastla öldürme suçunun unsurlarının oluştuğu öngörülmüştür.”