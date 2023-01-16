Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Facianın 4 sorumlusuna 1080’er yıl hapis talep edildi

Güncelleme Tarihi:

#Bartın#Maden#Kaza
Facianın 4 sorumlusuna 1080’er yıl hapis talep edildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2023 07:00

42 madencinin hayatını kaybettiği, 10 işçinin yaralandığı maden faciasıyla ilgili Amasra Cumhuriyet Savcısı Ozan Mert Alıcı tarafından hazırlanan fezleke, Bartın Cumhuriyet Savcılığı’na gönderildi.

Haberin Devamı

Fezlekede, tutuklu bulunan Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural için ‘olası kastla öldürme’ suçundan 42 kişi için 1050’şer yıl, ‘olası kastla yaralama’ suçunu işledikleri gerekçesiyle 10 kişi için 30’ar yıl olmak üzere, toplamda 1080’er yıl hapis cezasıyla cezalandırılmaları gerektiği belirtildi. ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan ise 4’ü tutuklu diğer 19 şüpheli hakkında ise 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi. Ayrıca, 19 şüphelinin ‘taksirle yaralama’ suçundan 3 yıla kadar cezalandırılması da istendi.

‘ONLAR İZİN VERDİ’

Fezlekede 4 yönetici hakkında özetle şu değerlendirme yapıldı: “Cihat Özdemir, Selçuk Ekmekci, Mehmet Tural ve Volkan Soylu’nun dahil oldukları yönetim ve karar alma süreçleri kapsamında gerekli teknik altyapı oluşturulmadan, yeterli yatırım yapılmadan ve iş güvenliği önlemlerinin alınmasını sağlamadan maden ocağında üretimin devam etmesine izin verdikleri, eksik ve tehlikeli çalışma yöntemini sürdüren şüphelilerin kusurluluk düzeylerinin bilinçli taksir düzeyini aştığı, anlatılan eksiklikler ve aykırılıklar dolayısıyla olayı kabullendikleri, anlaşıldığından gerçekleşen neticeden olası kast hükümleri uyarınca sorumlu tutulmaları gerektiği ve olası kastla öldürme suçunun unsurlarının oluştuğu öngörülmüştür.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bartın#Maden#Kaza

BAKMADAN GEÇME!

Beyazlayan saçların sorumlusu sadece yıllar mı Filmlerdeki gibi bir gecede saç beyazlar mı

Beyazlayan saçların sorumlusu sadece yıllar mı? Filmlerdeki gibi bir gecede saç beyazlar mı?

#Saç Beyazlaması
55 yıl sonra açılan dava tartışma yarattı: Reşit olmayan başka oyuncuların filmleri de gündeme geldi... İlk günümde sevişme sahnesinde oynadım

55 yıl sonra açılan dava tartışma yarattı: Reşit olmayan başka oyuncuların filmleri de gündeme geldi... 'İlk günümde sevişme sahnesinde oynadım'

#Olivia Hussey
Geçmişin tanıkları: Keşfedilmeyi bekleyen tarihî köprüler | 9 ŞEHİR 10 ADRES

Geçmişin tanıkları: Keşfedilmeyi bekleyen tarihî köprüler | 9 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota