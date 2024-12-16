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Faciadan kurtulan baba, taburcu olduktan sonra eşi ve 3 çocuğunun cenazesine katıldı... Acılı adam ayakta güçlükle durdu

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#Emrah Kökçü#Hatay#İskenderun
Faciadan kurtulan baba, taburcu olduktan sonra eşi ve 3 çocuğunun cenazesine katıldı... Acılı adam ayakta güçlükle durdu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 14:49

Hatay'ın İskenderun ilçesinde doğal gaz zehirlenmesi nedeniyle eşi ve 3 çocuğunu kaybeden Emrah Kökçü (43), tedavisinin ardından taburcu edildi. Ailesinin isteğiyle bekletilen cenazeler, bugün Kökçü'nün de katıldığı namazın ardından toprağa verildi.

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Olay, 12 Aralık'ta saat 15.00 sıralarında Cebike Mahallesi'nde meydana geldi. 3 ay önce yapımı tamamlanan, G11 Blok'un 2'nci katındaki dairedeki Kökçü ailesinden haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Faciadan kurtulan baba, taburcu olduktan sonra eşi ve 3 çocuğunun cenazesine katıldı... Acılı adam ayakta güçlükle durdu

Kapıyı açan olmayınca eve giren ekipler, fabrika işçisi Emrah, eşi Kader (35), çocukları Yiğit Efe (14), Elif Bilge (12) ve İsmail Ege Kökçü'yü (5) baygın halde buldu.

Faciadan kurtulan baba, taburcu olduktan sonra eşi ve 3 çocuğunun cenazesine katıldı... Acılı adam ayakta güçlükle durdu

İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan aileden, Kader Kökçü ile çocukları İsmail Ege, Yiğit Efe ve Elif Bilge Kökçü, hayatını kaybetti. Ekipler, gaz kaçağı şüphesiyle dairede incelemelerde bulunup, önlem aldı.

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Faciadan kurtulan baba, taburcu olduktan sonra eşi ve 3 çocuğunun cenazesine katıldı... Acılı adam ayakta güçlükle durdu

Hastanede tedavisi süren Emrah Kökçü'nün durumu iyiye giderken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan taşeron firma çalışanı Mustafa Sağıroğlu ile inşaat şantiye mühendisi Mehmet Ali Akyüz 'Görevi ihmal' suçundan tutuklandı. Gözaltına alınan diğer şüpheli serbest bırakıldı.

Faciadan kurtulan baba, taburcu olduktan sonra eşi ve 3 çocuğunun cenazesine katıldı... Acılı adam ayakta güçlükle durdu

AYAKTA GÜÇLÜKLE DURABİLDİ

Emrah Kökçü'nün iyileşmesini bekleyen aile yakınları, anne ve çocuklarının cenazelerini otopsinin ardından bir süre morgda tuttu. Tedavisi tamamlanan Emrah Kökçü, bugün taburcu edildi. Çankaya Asri Mezarlık'taki cenazeye Emrah Kökçü'nün yanı sıra Kaymakam Muhammet Önder, ilçe protokolü ve aile yakınları katıldı.

Faciadan kurtulan baba, taburcu olduktan sonra eşi ve 3 çocuğunun cenazesine katıldı... Acılı adam ayakta güçlükle durdu

Cenazede gözyaşı döken Kökçü, güçlükle ayakta durabildi. Kader Kökçü ile çocukları İsmail Ege, Yiğit Efe ve Elif Bilge Kökçü, kılınan namazın ardından toprağa verildi. 

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Faciadan kurtulan baba, taburcu olduktan sonra eşi ve 3 çocuğunun cenazesine katıldı... Acılı adam ayakta güçlükle durdu

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#Emrah Kökçü#Hatay#İskenderun

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