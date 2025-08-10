×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Faciadan kıl payı kurtuldular! 35 yolcu ölümden döndü

Güncelleme Tarihi:

#Manisa'da Kaza#Yolcu Otobüsü Kazası#Salihli'de Trafik Kazası
Faciadan kıl payı kurtuldular 35 yolcu ölümden döndü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2025 18:51

Manisa’nın Salihli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü yoldan çıktı. 35 yolcu ve 3 personelin bulunduğu otobüsteki 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, Ankara-İzmir D300 Karayolu Durasıllı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye, Ankara’dan İzmir’e gitmekte olan N.K. idaresindeki 34 KM 7869 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada 35 yolcu ve 3 personelin bulunduğu araçtaki 3 yolcu hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Faciadan kıl payı kurtuldular 35 yolcu ölümden döndü

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yolcular başka bir otobüsle yoluna devam etti. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Manisa'da Kaza#Yolcu Otobüsü Kazası#Salihli'de Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!