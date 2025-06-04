Faciadan kıl payı kurtuldular! Otobüs bir anda alev aldı, yolcular zor kaçtı

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Erzurum'un Aziziye ilçesinde sefer halindeki belediye otobüsü henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Çıkan yangınla panikleyen yolcular hızla kendilerini araçtan dışarı attı.

YOLCULAR PANİKLE KAÇTI

Araçtan hızla uzaklaşan yolcuların korku dolu anları ve aracın alev alması yoldan geçen diğer sürücülerce cep telefonları ile kaydedildi.

Bu arada bazı sürücüler yangın tüpleri ile yardıma gelerek söndürme çalışmalarına katıldı. Söndürülen yangında yaralanan olmazken, çıkış nedeni araştırılıyor.