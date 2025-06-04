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Faciadan kıl payı kurtuldular! Otobüs bir anda alev aldı, yolcular zor kaçtı

Güncelleme Tarihi:

#Otobüs Yangını#Belediye Otobüsü#Erzurum
Faciadan kıl payı kurtuldular Otobüs bir anda alev aldı, yolcular zor kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2025 09:44

Erzurum'da seyir halindeki belediye otobüsü bir anda alev alırken yolcular panikle kendilerini dışarı attı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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Erzurum'un Aziziye ilçesinde sefer halindeki belediye otobüsü henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Çıkan yangınla panikleyen yolcular hızla kendilerini araçtan dışarı attı.

Faciadan kıl payı kurtuldular Otobüs bir anda alev aldı, yolcular zor kaçtı

YOLCULAR PANİKLE KAÇTI

Araçtan hızla uzaklaşan yolcuların korku dolu anları ve aracın alev alması yoldan geçen diğer sürücülerce cep telefonları ile kaydedildi.

Faciadan kıl payı kurtuldular Otobüs bir anda alev aldı, yolcular zor kaçtı

Bu arada bazı sürücüler yangın tüpleri ile yardıma gelerek söndürme çalışmalarına katıldı. Söndürülen yangında yaralanan olmazken, çıkış nedeni araştırılıyor.

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#Otobüs Yangını#Belediye Otobüsü#Erzurum

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