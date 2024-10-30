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Faciadan dönüldü... Yolcu treni kamyona çarptı

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#Edirne Tren Garı#Kapıkule Sınır Kapısı#Sofya Treni
Faciadan dönüldü... Yolcu treni kamyona çarptı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2024 07:00

Edirne Tren Garı’ndan dün sabah aldığı 35 yolcuyu Kapıkule Sınır Kapısı’na götüren tren, Yıldırım Mahallesi yakınlarında, bir kısmı raylarda bırakılan 06 GF 1026 plakalı beton pompası kamyonuna çarptı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trende bulunan 35 yolcu ve makinist, yaralanmadıklarını belirterek tedaviye ihtiyaçları olmadığını söyledi.

Beton pompasının şoförünün ise olay yerini terk ettiği belirlendi. Polis ekiplerinin bölgede yaptığı araştırmada, şoföre rastlanmadı.

Faciadan dönüldü... Yolcu treni kamyona çarptı

Yolcuların bulunduğu vagonlar, bir başka trene bağlanarak tekrar Edirne Garı’na götürüldü. Yolcuların Sofya seferine yetişmeleri için, karayoluyla Edirne Kapıkule Tren Gar’ına götürüldüğü öğrenildi.

Polis, raylarda bırakılan aracın sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

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#Edirne Tren Garı#Kapıkule Sınır Kapısı#Sofya Treni

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