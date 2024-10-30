Faciadan dönüldü... Yolcu treni kamyona çarptı

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İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trende bulunan 35 yolcu ve makinist, yaralanmadıklarını belirterek tedaviye ihtiyaçları olmadığını söyledi.

Beton pompasının şoförünün ise olay yerini terk ettiği belirlendi. Polis ekiplerinin bölgede yaptığı araştırmada, şoföre rastlanmadı.

Yolcuların bulunduğu vagonlar, bir başka trene bağlanarak tekrar Edirne Garı’na götürüldü. Yolcuların Sofya seferine yetişmeleri için, karayoluyla Edirne Kapıkule Tren Gar’ına götürüldüğü öğrenildi.

Polis, raylarda bırakılan aracın sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.