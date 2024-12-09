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Faciadan dönüldü... Karayolunun 200 metrelik bölümünü yuttu! Toprak yığınının yüksekliği 4 metre

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#ARTVİN#Arhavi#Karadeniz Sahil Yolu
Faciadan dönüldü... Karayolunun 200 metrelik bölümünü yuttu Toprak yığınının yüksekliği 4 metre
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2024 07:00

Karadeniz Sahil Yolu’nda heyelan meydana geldi. Yamaçtan akan toprak kütlesi, karayolunu ulaşıma kapattı. Ekipler toprak altında kalmış araç tespit edemedi. Bölgede yeni heyelan riskinin devam ettiği belirtildi.

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ARTVİN Arhavi’de Karadeniz Sahil Yolu’nun Güngören mevkisinde dün 03.30 sıralarında heyelan meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Yapılan çalışmalarla toprak altında herhangi bir kişi veya aracın olmadığı belirlendi. Yapılan ilk incelemelerde karayolunun yaklaşık 200 metrelik bölümünün toprak ve taş yığınıyla dolduğu belirtildi.

Faciadan dönüldü... Karayolunun 200 metrelik bölümünü yuttu Toprak yığınının yüksekliği 4 metre

 

ULAŞIM KÖY YOLLARI VE DENİZDEN SAĞLANIYOR

Hem Artvin Valisi Turan Ergün hem de Rize Valisi İhsan Selim Baydaş bölgede incelemelerde bulundu. Vali Ergün, karayolunda yaklaşık 4 metre yüksekliğinde toprak yığını olduğunu söyleyerek bölgede ulaşımın Arhavi Yolgeçen köyü ile Fındıklı ilçesinin Derbent köyü arasındaki köy yolundan kontrollü olarak sağlandığını aktardı. Vali Baydaş ise “Heyelanın devam ettiği kısım muhtemelen bir miktar daha inecek” diye konuştu. Rize-Artvin Havalimanı’na inen  ve heyelan bölgesinin ötesine gitmek isteyen yolcular da balıkçı tekneleriyle denizden taşınıyor.

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Faciadan dönüldü... Karayolunun 200 metrelik bölümünü yuttu Toprak yığınının yüksekliği 4 metre
Kopan toprak parçası ile bir evin mesafesinin birkaç metre olması dikkat çekti.

 

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#ARTVİN#Arhavi#Karadeniz Sahil Yolu

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