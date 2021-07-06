Faciadan dönüldü: 25 yaralı

İSTANBUL Küçükçekmece’de Cennet Mahallesi metrobüs durağında, dün 08.00 sıralarında yolcu indirmek için duran metrobüse, arkadan gelen başka bir metrobüs hızla çarptı. Topkapı yönünde meydana gelen kazada, iki metrobüsün şoförleri de dahil 25 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle seferler tek yönden yapıldığı için her iki yönde de uzun metrobüs kuyrukları oluştu.

SEFERLER AKSADI

Duraklarda da yolcu yoğunluğu yaşandı. Yaralılar tedavileri için ambulanslarla çevre hastanelere götürüldü. Cennet Mahallesi peronuna gelen çekici ile kaza yapan metrobüsler boş alana çekildi. Kaza nedeniyle oluşan metrobüs kuyruğu havadan görüntülendi. Güzergâhtaki temizleme ve kumlama çalışmasının ardından seferler her iki yönde de normale döndü.

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