Faciadaki ihmal zinciri ortaya çıktı

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Ortaya çıkan bilirkişi heyeti raporunda, “Gdz Elektrik tarafından, kabloların, asgari 60-80 santimetre derinliğe gömülmüş olmaması; İZSU ekiplerinin, elektrik kablolarını yüzeye yakınlaştırmaları, iki kurumun arasında yeterli koordinasyonun olmaması olayın yaşanmasında etkili olmuştur” denildi.

Savcılık talimatı ile dün İZSU’nun eski Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, Genel Müdür Gürkan Erdoğan, Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Gediz Elektrik’ten Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım, Operasyon Direktörü Sefa Pişkinleblebici, Planlama ve Teknoloji Direktörü Necati Ergin, Yapım İşleri Saha Sorumlusu Mürsel Arıcı, Yapım İşleri Sorumlusu Uzman Alper Doğan ve Gediz Elektrik personeli Halit Özpelit gözaltına alındı.