MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFaciada yürek burkan detay: Kelle koltukta gidiyoruz! Geriye fotoğraflar kaldı
GeriGündem Faciada yürek burkan detay: Kelle koltukta gidiyoruz! Geriye fotoğraflar kaldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ,(DHA)
Haber Giriş: 05.09.2021 - 17:17 | Son Güncelleme:

Faciada yürek burkan detay: Kelle koltukta gidiyoruz! Geriye fotoğraflar kaldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Faciada yürek burkan detay: Kelle koltukta gidiyoruz! Geriye fotoğraflar kaldı

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesindeki tren kazasında hayatını kaybeden Nebibe Korkmaz (35), toprağa verildi. Kızının servis şoföründen hız konusunda şikayetçi olduğunu belirten Fikret Korkmaz, "Kızım, 'Baba kelle koltukta gidip geliyoruz. Servis sürücüsü çok hızlı kullanıyor. Allah'a emanetiz' dedi bana" ifadelerini kullandı.

Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde yük treni hemzemin geçitte, kapalı bariyerlerden geçmeye çalışan Bilal Küllü'nün kullandığı 59 ADJ 755 plakalı fabrika servis minibüsüne çarptı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Yaşamını yitiren Nebibe Korkmaz'ın, 3 yıldır tekstil fabrikasında görev yaptığı belirtildi. Korkmaz için Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Garaj Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye Korkmaz'ın annesi Sevcan, babası Fikret, kız kardeşleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Anne Korkmaz, kızının tabutunun başında uzun süre gözyaşı döktü.

Hastane adı gizleniyor Polisler nöbette
Hastane adı gizleniyor! Polisler nöbette

'SERVİS SÜRÜCÜSÜ ÇOK HIZLI KULLANIYOR'

Cenazede taziyeleri kabul eden baba Fikret Korkmaz, kızının servis şoföründen hız nedeniyle şikayetçi olduğunu belirterek, "Kızım, 'Baba kelle koltukta gidip geliyoruz. Servis sürücüsü çok hızlı kullanıyor. Allah'a emanetiz' dedi bana" diye konuştu. Nebibe Korkmaz, cenaze namazının ardından Havuzlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Faciada yürek burkan detay: Kelle koltukta gidiyoruz Geriye fotoğraflar kaldı

Nebibe Korkmaz'dan geriye 29 Haziran'da kutladığı doğum gününden görüntüler kaldı. İş yerinde arkadaşları tarafından doğum günü kutlanan Korkmaz'ın yaşadığı mutluluk görülüyor.

Kazada 6 kişi can vermişti Makinistten akılalmaz yorum...
Kazada 6 kişi can vermişti! Makinistten akılalmaz yorum...

DİNÇKOL DA ERGENE'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada hayatını kaybeden evli ve 2 çocuk annesi Hülya Dinçkol ise Ergene ilçesinde toprağa verildi. Dinçkol için Sağlık Mahallesi Torguçlar Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Faciada yürek burkan detay: Kelle koltukta gidiyoruz Geriye fotoğraflar kaldı

Cenazeye Dinçkol'un ailesi, yakınları ve çalışma arkadaşları katıldı. Dinçkol, Yeşiltepe Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi