Facia ucuz atlatıldı

İstanbul Pendik’te D-100 karayolu Esenyalı mevkisinde 06.20 sıralarında, Çorum’dan İstanbul’a gelen Hasan Kopar yönetimindeki Çorum Kargı Turizm firmasına ait, 06 AC 0805 plakalı yolcu otobüsü, bir anda kontrolden çıktı. 31 yolcunun bulunduğu otobüs, bariyerleri parçaladıktan sonra yan yattı. İçeride sıkışan yolculardan Münevver Kurutoprak, itfaiye tarafından sıkıştığı yerden kurtarılırken, hafif yaralanan 8 kişi ile birlikte hastanelere sevk edildi. Kurutoprak’ın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Emniyet’te ifade veren yolculardan M.K., “Otobüse ilk bindiğimiz andaki sürücü, mola yerinde tekrar sürücü koltuğuna geçti. Şoför değişikliği yapılmadı. Camı kırarak araçtan indik. Dikkatsizce araç kullanan sürücüden şikâyetçiyim” dedi.



Otobüs vinçle kaldırıldı.

Gözaltına alınan şoför Kopar ifadesinde, “Bir anda köpeğin karşıya geçmeye çalıştığını gördüm. Sağ tarafa doğru manevra yaptım, o esnada yan yola otobüs girdi. Kusurum yoktur” dedi. Kopar, savcılıktaki sorgusunun ardından ‘taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan sevk edildiği mahkemede serbest kaldı.