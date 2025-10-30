Facia sinyal mi vermişti

Haberin Devamı

KOCAELİ’nin Gebze ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi’nde bulunan Vatan İnşaat’ın yaptığı 7 katlı Arslan Apartmanı, dün sabah 07.00 sıralarında büyük bir gürültüyle çöktü. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye, AFAD, JAK, arama kurtarma ekipleri, çöken binanın enkazında kurtarma çalışması başlattı. Bölgede arama kurtarma faaliyetleri devam ederken, hassas burunlu köpeklerle de çalışmalar yürütüldü. İş makinelerinin yardımıyla molozları kaldırıp kamyonlarla tahliye eden ekipler, zaman zaman çalışmaları durdurup etrafta sessizlik sağlayarak dinleme gerçekleştirdi. UMKE ekipleri de bölgede sahra hastanesi kurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Çalışmalarda toplam 375 kişi, 5 arama kurtarma köpeği, 8 enkaz altı arama cihazı, 2 dron ve 52 araç yer almaktadır” dedi.

GEÇEN YIL BİNAYA TAŞINMIŞLAR

Geçen yıl binaya taşınan 5 kişilik Bilir Ailesi’nin enkaz altında kaldığı öğrenildi. Levent Bilir (44), eşi Emine Bilir (37) ile çocukları Dilara Bilir (18), Nisa Bilir (14) ve Muhammed Emir Bilir’in (12) enkaz altından kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürüldü. Anne ve babanın bir odada, 3 çocuğun da başka bir odada bulunduğu öğrenildi. Ekipler, dün saat 14.00 sıralarında Muhammed Emir ve 15.00 sıralarında Nisa Bilir’in cansız bedenine ulaştı. Olaydan yaklaşık 8 saat sonra sağ olarak ulaşılan Dilara Bilir enkazdan çıkarılıp hastaneye götürüldü. Bilincinin açık olduğu belirtildi. Ekiplerin anne ve babayı sağ kurtarabilmek için verdiği mücadele gece boyunca sürdü.

Çocuklarıyla ayrı odada bulunan Emine ve eşi Levent Bilir’i kurtarma çalışmaları devam ediyor. Muhammed Emir ve ablası Nisa Bilir hayatını kaybetti. Dilara Bilir ise 8 saat sonra sağ kurtarıldı.

VALİ: ÖNCEDEN BİR İHBAR ALMAMIŞTIK

- Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, gece binada çatlamalar ve sesler geldiğine yönelik 112’ye düşen bir ihbar olup olmadığı sorusuna, “Herhangi bir ihbar yok. Bina ile ilgili herhangi bir müracaat söz konusu değildir” diye cevap verdi. Aktaş, yıkılan binanın yakınındaki bir binayla ilgili daha önce CİMER’e şikâyet yazıldığıyla ilgili bir soruya da “Yine bölgedeki binada gerekli çalışmalar yapılmış. Bu olaydan çok çok önce. Onunla ilgili de gerekli çalışmalar o zaman yapılmış” dedi.

SAVCILIK HEYET GÖREVLENDİRDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldığını, aralarında inşaat mühendisleri, jeofizik mühendisi ve mimardan oluşan bilirkişi heyeti görevlendirildiğini belirterek “Olayın nedenleri ve sorumlularının tespiti için adli süreç titizlikle sürdürülecektir” dedi.

3 DUBLEKS 1 DÜKKÂN

45 metrekare genişliğe sahip olan Arslan Apartmanı’nın 2012 yılında yapıldığı, 2013’te de iskanının alındığını öğrenildi. Zemin katında eczane ve 3 farklı dubleks dairenin olduğu bina yıkıldığı sırada, Bilir Ailesi’nin apartmanda olduğu belirtildi. En üst katta oturan bina sahibi ve orta kattaki kiracı çiftin, olay sırasında evde olmadıkları öğrenildi.

ECZANENİN SAHİBİ: ZEMİN ÇÖKMÜŞTÜ KAPLAMA KAYMIŞTI

- Çöken binanın alt katına 2018’de eczane açan Uğur Aydın, işyerinin önündeki zeminde çökmeler olduğunu belirterek “Ben şehir dışındaydım. Eşime ‘Müteahhitle konuş’ dedim. Onunla görüşmüş. Dükkân sahibi de gelmiş, incelemişler. Sonra bunu bildirmişler. Eşim bunu bina sahibi Ergün Bey’e anlatıyor. Ergün Bey de hemen gelmiş bakmış, kolonları incelemiş. Herhangi bir çatlak var mı diye bakmışlar. Metro inşaatıyla ilgili aşağıda cihazlar varmış. Artık onlarla mı görüşüyorlar, bilmiyorum. Ergün Bey, ‘Herhangi bir sıkıntı yok’ dedi. Kime, nasıl bildirdiğini ona sorun” diye konuştu.

Binanın önündeki çökmelerin ve kolonlardaki kaplamaların yerinden oynadığının görüldüğü önceki gün çekilen fotoğrafları gösteren Aydın, “Görüntüde sanki kolon devrilmiş gibi duruyor ama kolon değil, sadece alüminyumlar bel vermiş. Işık tuttum içine, kolonun herhangi bir yerinde çatlak yok. Arka tarafa girdim, herhangi bir çatlak yok. Bodruma girdim, oradaki kolonlara baktım çatlaklık yok. Sadece bir perde beton vardı, bodrum katında. Kolonların hiçbirinde sıkıntı yoktu” dedi.

9 BİNA MÜHÜRLENDİ

Yıkılan binanın yakınında bulunan 9 binada yaşayan vatandaşlar, evlerinden tahliye edildi. 9 bina, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi, çevrelerine şerit çekildi.

METRO İNŞAATI TETİKLEDİ ŞÜPHESİ

- Çöken binanın yan binasında oturan Hasan Durubaba, “Buralarda metro inşaatı var. Binalarımızın altından metro inşaatı geçiyor. Benim binamın altından da geçiyor. Bizim binalarımıza işaret yapıştırdılar. Her 15 günde bir gelip yatma eğilme var mı diye kontrol ediyorlar bütün binaları. Zaten binaların dış cephesinde görülüyor. İşaret var. Eczanenin sahibi, binayı yapan müteahhidi çağırmış. Böyle çatlaklar var diye söylenti olmuş. Sadece söylenti olarak duyuyorum. Göçükte olan benim samimi arkadaşım. En son gece konuştuk. O eve çıktı, ben evime çıktım, ayrıldık” dedi.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, yıkımın metro inşaatından dolayı tetiklendiği iddialarına yönelik “Olayın meydana gelişiyle ilgili herhangi bir somut tespit yok. Henüz çökmenin nedeniyle ilgili bir bilgimiz yok. İlgili arkadaşlarımız çökmenin sebebini bulmaya çalışıyor” dedi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de binanın çökme sebebinin henüz belli olmadığını, sahada tüm ekiplerin iş makinelerinin de yardımıyla çalışma yaptığını kaydetti.

Metro hattının Gebze Organize Sanayii Bölgesi ile Darıca Sahili arasında yapıldığı, binanın hemen yakınında da bir durak çalışması planlandığı öğrenildi.