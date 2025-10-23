Facia saniyelerle atlatıldı! Dağdan kaya parçası böyle yuvarlandı

Haberin Devamı

Olay, Tunceli-Erzincan karayolu Kutu Deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dağlık alanda kepçenin çalışma yaptığı sırada, kopan büyük bir kaya parçası aşağı doğru yuvarlanmaya başladı.

Kaya parçası dağ eteğindeki evi ve yol kenarında park halindeki 2 aracı teğet geçerek dereye yuvarlandı. O sırada bir şahıs koşarak kaçmaya başladı ve yere düştü.

Büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğü olay, güvenlik kameralarına yansıdı.