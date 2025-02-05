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Facia otelinin sahibi Halit Ergül'ün eşine yurt dışına çıkış yasağı getirildi

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#Yangın Faciası#Halit Ergül#Emine Murtezaoğlu Ergül
Facia otelinin sahibi Halit Ergülün eşine yurt dışına çıkış yasağı getirildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 11:42

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıktığı Grand Kartal'in sahibi Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül'e adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

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Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan toplam kişi sayısı 30'a yükseldi. 19 kişinin tutuklandığı, 8 kişinin adli kontrolle serbest bırakıldığı ve 1 kişinin ise normal serbest bırakıldığı soruşturma çerçevesinde, 2 kişinin jandarmada işlemleri sürüyor.

Facia otelinin sahibi Halit Ergülün eşine yurt dışına çıkış yasağı getirildi

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu bulunan Halit Ergül'ün eşi ve aynı zamanda Grand Kartal A.Ş. hissedarı olan Emine Murtezaoğlu Ergül hakkında adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Facia otelinin sahibi Halit Ergülün eşine yurt dışına çıkış yasağı getirildi

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#Yangın Faciası#Halit Ergül#Emine Murtezaoğlu Ergül

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