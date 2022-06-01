Facia gibi kaza: Otomobil şarampole yuvarlandı 3 ölü 2 yaralı

Haberin Devamı

Şırnak'ta meydana gelen kazada, Uludere DEDAŞ İşletme Şefliğine ait ekip, Yemişli köyüne doğru yola çıktı. Pikap sürücüsü köy girişinde virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampolden uçuruma yuvarlandı. Hurdaya dönen araçta bulunan 5 kişi yaralandı. 112 Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Uludere Devlet Hastanesine sevk edildi.



Durumu ağır olan Özcan Benek, Azat Dikmen ve Fırat Apaydın yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiği öğrenildi. Yaralı iki kişinin tedavileri devam ettiği belirtilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.