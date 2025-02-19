Facia geliyorum demiş... 1 kişi ölmüş 8 kişi yaralanmıştı

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İstanbul Küçükçekmece’de, 1 Haziran 2024’te, Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi Geçit Sokak’ta bulunan 5 katlı bina sabah 09.00 sıralarında büyük bir gürültüyle çökmüştü. Türkmenistan uyruklu 35 yaşındaki Dovletyar Charyev’in cansız bedenine ulaşılmış, 8 kişi de yaralı olarak kurtarılmıştı. Gözaltına alınan binanın sahibi Hacı Murat Gençtürk tutuklanmış, 2 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, binanın zemininin sıvılaşma olmayan bir zemin olduğu, binanın inşası sırasında müteahhit tarafından ruhsatı olmayan ilave katların eklendiği, projenin imar yönetmeliğine, çevre şartlarına, fen sanat ve sağlık kurallarına uygun hazırlanmadığı, yapının herhangi bir mimarlık ve mühendislik hizmeti alınmadan inşa edildiği, yapı kayıt belgesi olmadığı ve yıkım sebebinin yapısal/inşai kusurlardan kaynaklandığı öne sürüldü. Raporda ayrıca, binanın taşıyıcı kirişinde 20 cm çapında bir delik açıldığı ve ilgili delikten binada bulunan baz istasyonuna ait kabloların geçirildiği belirtildi.

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BELEDİYE ŞİKÂYETLERE KÖR OLMUŞ

İddianamede, bina hakkında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne binanın sağlam olmadığı ile alakalı ihbar yapıldığı, il müdürlüğünün bu ihbarı süresi içerisinde Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bildirdiği ifade edildi. Binanın sağlam olmadığına dair 3 kez şikâyet ve ihbarda bulunulmasına rağmen, şikâyetlerle ilgili herhangi bir tutanak, rapor, ya da cezai işlem yapılmadığının tespit edildiği anlatıldı. Yine bu şikâyetlere rağmen, yapı sahibi olan şüpheli Hacı Murat Gençtürk’ün gerekli güçlendirmeyi yapmadığı iddia edildi. İhbar tarihlerinde görevli olan yapı kontrol müdürü, ilgili bölge mühendisi, Küçükçekmece Belediye Başkanlığı yetkilileri ve yapı sahibi olan şüpheli Hacı Murat Gençtürk’ün binanın yıkılmasında kusurlu oldukları belirtildi.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede şüpheli Hacı Murat Gençtürk’ün ifadesine de yer verildi. Gençtürk ifadesinde, binayı babasının yaptığını, kendisinin yapıda herhangi bir değişiklik yapmadığını belirterek suçlamaları reddetti. Bina sahibi Hacı Murat Gençtürk hakkında, ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, belediye personeli hakkındaki dosyanın kamu görevlileri olmaları nedeniyle ayrıldığı, soruşturma izni verilen bu kişiler hakkında soruşturmanın halen devam ettiği belirtildi.