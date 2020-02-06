Facia çığ gibi büyüdü... 33 can kaybı

VAN’ın Bahçesaray ilçesinde önceki akşam 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunanları kurtarmak için ekipler hemen harekete geçti. Araçtaki 6 kişi sağ olarak çığın altından çıkarılırken 5 kişinin cesedine ulaşıldı. Minibüste olduğu sanılan 2 kişiyi kurtarma çalışmaları dün de devam etti. Ancak arama çalışmalarına katılan Jandarma, AFAD, UMKE, diğer ekipler ve destek veren vatandaşların üzerine saat 12.00 sıralarında çığ düştü. Çığ altında kalan yaklaşık 30 kişi, bölgedeki diğer ekipler tarafından kurtarıldı. Çalışmalar sürerken AFAD, akşam “Çığda, aralarında şehit olan güvenlik görevlilerimizin de bulunduğu toplam 33 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi ise yaralandı” açıklamasını yaptı.

SP İLÇE BAŞKANI DA ÖLDÜ

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Van’daki çığ faciasında SP İpekyolu İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt’un hayatını kaybettiğini ifade etti.

CHP Yönetimi, Van’dan gelen acı haberler üzerine, milletvekilleri Tekin Bingöl, Ali Şeker, Burhanettin Bulut, Hasan Baltacı ve Suzan Şahin’den oluşan heyeti Van’a gönderdi.

SOYLU: 11 ASKER ŞEHİT OLDU

Yaralıların bulunduğu Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “1 astsubay, 10 uzman çavuş olmak üzere 11 jandarma, 8 güvenlik korucusu, 3 itfaiye görevlisi, 2 karayolları çalışanı, 1 Turkcell çalışanı ile çığda kar altında kalan yakınlarını kurtarmaya gelen siviller olmak üzere toplam 33 vatandaşımız şehit olmuştur” dedi. AFAD’dan alınan bilgiye göre de 3 kişinin daha çığ altında kaldığının tahmin edildiğini söyleyen Soylu, “Adli Tıp’a nakledilen yaşamını yitirenlerin sayısı 33 oldu. Dün de 5 kaybımız vardı. Dün biri şoför, diğeri belediye görevlisi 2 kişi çığ altında kalmıştı. Sabah saatlerinde onları kurtarmak için çalışmalar yapılıyordu. İkinci bir çığ olayı oldu” ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, bölgede çığ altında kalan 2 kişi için yürütülen çalışmalarda görev yapan kurtarma görevlilerinin yaktıkları ateşin çevresinde ısınmaya çalışırken çığ felaketinin yaşandığını belirterek, “Çığ felaketinde hayatını kaybeden ve yaralananların çoğu yaktıkları ateşin çevresinde ısınmaya çalışan kişilerdi. Bu sırada çalışmayı yapanlarda kayıp ve yaralı söz konusu değil. Ülkemizin başı sağ olsun, çok acı bir kayıp. Büyük bir afetle karşı karşıya kaldık. Şu an itibariyle 67 kişiyi kurtardık, bunlardan bazıları taburcu oldu” dedi.

HAVA SICAKLIĞI EKSİ 24 DERECE

Bakan Soylu, hava sıcaklığının sıfırın altında 24 dereceye kadar düştüğünü söyledi. Soylu, “Çok soğuk bir hava var. Yol açık ama çığ ve kar fırtınası tehlikesi var. AFAD’dan alınan bilgiye göre 3 kişinin daha çığ altında kaldığı değerlendiriliyor. Olay yerinde arkadaşlarımızla değerlendirme yaptım ve şu an için çalışmalara son verildi. Allah bir daha böyle bir olayı göstermesin” diye konuştu.

700 KİŞİLİK UZMAN EKİP GÖREV YAPTI’

Sağlık Baklanı Fahrettin Koca, yaşanan iki çığ felaketinde ilk andan itibaren UMKE, 112 ve uzman ekipten oluşan 700 kişilik kurtarma ekibinin bölgeye sevk edildiğini ayrıca, 119 ambulansın da bölgede görevlendirildiğini bildirdi. DHA-AA-İHA

ACININ FOTOĞRAFI

Anadolu Ajansı fotomuhabiri Özkan Bilgin’in ikinci çığ faciasında çektiği bu kare yürekleri sızlattı. Fotomuhabir Bilgin, o kareyi Twitter hesabından şöyle anlattı: “Çekerken yüreğimin parçalandığı fotoğraflardan. O komutan, çığ altında kalan arkadaşının yeleğini yanından ayırmadı ve saatlerce ağlayıp durdu. Rabbim bir daha yaşatmasın. Yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, yakınlarına sabır diliyorum...”

VAN ŞEHİTLERİ

Van’da arama- kurtarma çalışmaları sırasında çığ altında kalarak şehit olan askerlerin acı haberleri ailelerine ulaştı.

- Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca’nın (24) Tokat’ın Almus ilçesinde yaşayan ailesi büyük üzüntü yaşadı. Şehit Karaca’nın, 4 ay önce evlendiği öğrenildi.

- Jandarma Uzman Çavuş Muammer Keskin’in (29) acı haberi Aydın’ın Çine ilçesinde oturan ailesine ulaştı. Şehit Keskin´in evli ve 3 aylık kız çocuğu olduğu öğrenildi.

- Uzman Çavuş Özen Akçam’ın (26) acı haberi Artvin’in Ardanuç ilçesi Bulanık köyünde oturan ailesine verildi. Şehit Akçam, geçen yıl ilk görev yeri olan Van’da göreve başlamıştı.

- Uzman Çavuş Özgür Işık’ın (28), acı haberi, Düzce’de oturan baba Arslan Işık ve anne Raziye Işık’a verildi.

- Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz’in (23) Kastamonu’nun Tosya ilçesindeki evinde de yas var. Haberi alan şehidin babası Recep ve annesi Behiye ile yakınları gözyaşlarına boğuldu.

- Kocaeli Büyükşehir, Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, şehit Jandarma Astsubay Fatih Karagöz’ün ailesini ziyaret etti.

- Bekar olan Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca’nın Eskişehir’deki ailesine şehadet haberi verildi.

- Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Süslü, 10 kardeşti, memleketi Aksaray’dı. Eşi Sürreyya ve 8 aylık kızı Miray ile Van’da yaşıyordu.

- Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı’nın Kars’ta yaşayan ailesi acı haberle kahroldu. 2 aylık nişanlı olan Avcı, 2018 yılında göreve başlamıştı. -DHA

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI DA 2’NCİ ÇIĞIN ALTINDA KALDI



Gülşen Orhan bu fotoğrafları dün sabah Twitter hesabından yayınlamıştı.



VAN’da ikinci çığ felaketine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan da yakalandı. Orhan’ın ilk çığın kurtarma çalışmaları için sabah Van’a gittiği ve facia bölgesine vardıktan 5 dakika sonra çığ altında kaldığı öğrenildi. Orhan’ın yanında kurtarma çalışmasına katılan şoförü Siyabend Dayan ise öldü. Afet anında yaşananları Hürriyet’e anlatan Orhan’ın kuzeni Affan Orhan, şunları söyledi: “Ankara’dan sabah uçağı ile apar topar geldi. Bizden tam 5 dakika önce olay yerine gelmiş. Biz araçtan indik, tam olay yerine yürüyecektim ki ikinci çığın düştüğünü gördüm. Onun çığ altında kaldığını tahmin ettim. Hemen arama kurtarma çalışmalarına katıldık. Önce koruması kurtarıldı. Koruması o anda Gülşen Hanım’ın nerede olduğunu gördüğü için bize yerini gösterdi. Kendisi çığdan üçüncü çıkarttığımız kişiydi.” 49 yaşındaki Gülşen Orhan, AK Parti’den 23 ve 24. dönem milletvekili seçilmişti. Orhan, 2016 yılından beri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlığı görevini yürütüyor. -Gizem KARAKIŞ/ANKARA

ÇIĞIN ALTINDAKİ ANLARI ANLATTI

İLK çığ felaketinde ablası Ayşe Turan (53) ile amcasının oğlu Kerem Turan’ı (50) kaybeden, kendisi 5 metre karın altından güçlükle kurtulan Nezir Turan o anları Hürriyet’e anlattı:

“Birden çığ gelip minibüse vurdu. Minibüste 13 kişi vardı. Ben arka tarafında oturuyordum. Araba sırt üstü devrilmişti. Kar minibüsün ön camını patlatıp içeri girmişti. Ablam ve amcamın oğlu ön tarafta olduğu için hayatlarını kaybetmişti. Yanımda oturan abim yaralanmıştı. Cep telefonumu çıkarıp ışığını yaktım. Abimi ve diğer yaralıları sakinleştirmeye çalışıyordum. Kar minibüsün arkasına kadar gelmediği için nefes alacak kadar bir alan vardı. Defalarca 112’yi aramaya çalıştım. Ancak şebeke yoktu.”

DEMİRİN SESİNİ DUYDUM

Kurtulmadan 1 saat önce birileri demirle minibüse vurdu. Kurtarılacağımızı anladım. Ancak üzerimizde 5 metreden fazla kar olduğunu bilmiyorduk. Bir ara sesler kesildi. Oksijen tükenmeye başladığı için nefes alamaz duruma geldik. Tam o sırada bir ses daha geldi. Önce minibüste bir delik açtılar, hava almaya başladık. Daha sonra bizi kurtardılar.” -İdris EMEN

KAR ALTINDA SÜRÜKLENDİK

VAN Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Osman Uçar da ikinci çığın altında kaldı. Yaralı olarak kurtarılarak, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Uçar yaşananları şöyle anlattı: “Kayıp 2 kişi minibüsün altında ve çevresinde olabilir diye arama yapıyorduk. İş makinesi yol açarken biz de ona yolu tarif etmeye çalışıyorduk. O an bir gürültü duyduk. Sonra kar altında kaldık. Bayağı bir sürüklendik. Üstte bir kepçe daha çalışıyordu, devrildi ve bizleri önlerine alıp savurup götürdü. Derinliklere kadar bizi götürdü. Ben yarıya kadar kar içindeydim. Kendi imkânlarımla çıktım.”

LİDERLERDEN BAŞSAĞLIĞI

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Twitter mesajında Van’daki çığ felaketi, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşanan uçak kazası nedeniyle derin üzüntülerini ve taziyelerini iletti. Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Art arda gelen felaketler, kazalar ve menfur saldırılar karşısında her zaman tek yürek, tek yumruk olan; gücünü, azmini ve metanetini tüm dünyaya defalarca gösteren Türkiye Cumhuriyeti, inşallah bu dönemi de Devlet-Millet dayanışmasıyla atlatacaktır. İnşallah bu zor dönemlerden daha da güçlü çıkacağız.”

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Van’dan peş peşe gelen acı haberlerle yüreğimiz yandı. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, özetle “Türk milleti elbirliğiyle deprem enkazını nasıl kaldırmışsa çığ felaketini de aynı şekilde kaldıracak, kederlerimiz paylaşılarak azalacak” diye konuştu.

İyi Parti Lideri Meral Akşener Twitter’dan taziye mesajı paylaştı.