Facia böyle geldi

Sakarya Hendek, dün sabah korkunç bir patlamayla sarsıldı. 189 kişinin çalıştığı havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın şiddetiyle çevredeki binaların camları kırıldı. İlçede yaşayanlar büyük korku yaşadı. Patlamada Hava Çelik, Selahattin Tepeçınar ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi aranıyor, 114 kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. İtfaiye müdahale sırasında, havai fişekler patlamaya devam ettiği için zor anlar yaşadı. İlk patlamanın stok deposunda gerçekleştiği öğrenilirken, patlamanın nedeni halen belirlenemedi.

HAVADAN VE KARADAN DESTEK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli olay yerine, 1 uçak, 2 helikopter ve 15 arazöz aracın takviye gönderildiğini söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da olay yerine gitti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bölgedeki ilk açıklamasında, 85 ambulans, 2 helikopter ambulans ve 11 UMKE ekibinin olay yerinde olduğu bilgisini verdi. Koca, “Şu an 100 kişiye ulaştığımızı biliyoruz. 20 kişinin işe gelmediğini biliyoruz. Diğer kişilerle ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. 60 civarında ama 15, hatta 20’ye yakın kişinin erken dönemde sahadan ayrıldığını biliyoruz. Onlara da zaten ulaşılmaya çalışılıyor” dedi. Koca gecenin ilerleyen saatlerinde yaptığı yeni bilgilendirme de ise, hastanelere 114 yaralının kaldırıldığını, 92’sinin taburcu edildiğini 22 kişinin ise tedavilerinin sürdüğünü belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise “7 kişilik bir kaybımız var, 4’ü vefat. 3’ünü de arama çalışmalarına devam ediyoruz” ön bilgisini verdikten sonra şunları söyledi: “Elbette ki patlamanın nerede, nasıl meydana geldiği konusundaki çalışmalar kamu ile paylaşılacaktır. Söndürme çalışması sona erdi. Mart ayında burada bir denetim gerçekleştirildi. Patlayıcı, yanıcı maddelerin üretimini yapan yerlerle alakalı bu denetimlerimiz sıklıkla devam etmektedir. ”

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da fabrikada 110 ton patlayıcı ve havai fişek olduğu bilgisini verdi. Öte yandan akşam saatlerinde olay yerine, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Afet Kriminal İnceleme ekipleri geldi. Ekipler patlamanın nedenine yönelik ipucu olabilecek her detayı inceledi, her noktayı fotoğrafladı. Çalışmanın bugün de süreceği belirtildi.

ALTINCI PATLAMA

Aynı fabrikada 2009- 2014 yılları arasında beş patlama meydana geldiği öğrenildi. İlk patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 37 kişi yaralanmıştı. 2014 yılında 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan fabrikanın denetimleriyle ilgili herhangi bilgi verilmedi.

‘BOMBA DÜŞTÜ SANDIK’

Patlamayla ilgili açıklama yapan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “Hendek ilçesine 16 kilometre mesafede bir tesis. Çok güçlü bir patlamaydı. Telefonlarımız susmuyor. Tüm kentte duyuldu. Çevre illerde de duyuldu. Bomba düştü sandık” dedi. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu da “Vahim bir tablo var. Düzce ve Kocaeli’den yardım istedik” diye konuştu.

BU ACININ BENZERLERİ ÇOK

İstanbul Davutpaşa’da bulunan havai fişek imalathanesinde 31 Ocak 2008’de meydana gelen patlamada 21 kişi hayatını kaybetti, 100’den fazla kişi yaralandı. 27 Ocak 2018’de de Niğde’nin Bor ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlama nedeniyle de 2 kişi yaşamını yitirmişti. Dünyanın birçok yerinde de havai fişek fabrikalarındaki patlamalar nedeniyle çok sayıda insan hayatını kaybetti.

13 Mayıs 2000’de Hollanda’da 23 kişi öldü, 950 kişi yaralandı.

31 Aralık 2015’te Filipinler’de 1 kişi öldü, 380 kişi yaralandı.

26 Ekim 2017’de Endonezya’da 49 kişi öldü, 46 kişi yaralandı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da patlamanın ardından bölgeye geldi. 15 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikanın bulunduğu alana helikopterle gelen bakanlar, bölgeyi önce havadan inceledi.

GÖKYÜZÜNDEKİ TEHLİKE: HAVAİ FİŞEKLER

Havai fişek fabrikasındaki patlama, hayvanlara ve doğaya büyük zararı olan havai fişekleri tekrar gündeme getirdi.

‘ÇAĞDIŞI BİR UYGULAMA’

HAYTAP Başkanı Ahmet Kamil Şenpolat: Havai fişek kullanımı bize göre artık çağdışı kalmış bir eğlence yöntemi. Hem hayvanlara hem doğaya büyük zararı var. Ses desibeli sebebiyle hayvanları korkutuyor, kuşların ölümüne sebep olabiliyor ayrıca havaya birçok kimyasal karışmasına sebep oluyor. Bunun yerine alternatifler üretilebilir. Dünyanın pek çok yerinde havai fişeklerin yerini dronlar, lazer ışıkları aldı. Bizim ülkemizde neden buna geçilmesin?

‘SAĞLIĞA ZARARLI’

Haykurder Başkanı Erman Paçalı: Havai fişek özellikle kuşlar ve sokak hayvanları için çok zararlı bir eğlence biçimi. Aynı eğlenceyi lazerle de yapabilirler. Hayvanlar travma yaşıyor, kuşlar ölüyor, ekosisteme ve ekobiyolojiye büyük zararları var. Havai fişekler zehirli ve toksik mikropartikül salınımına sebep oluyor. Bu salınım mevcut bazı hastalıkları olumsuz etkiliyor, bazı hastalıklara sebep oluyor. Havai fişek patlaması sırasında yakın çevrede bulunan hayvanların gözlerinde yanıklar oluyor. Biz İstanbul Kent Konseyi olarak İBB’ye bir rapor verdik. Artık havai fişek gösterileri yerini lazer gösterilerinin almasını istedik. Bu talebimiz de olumlu karşılandı. (Ece ÇELİK)

FABRİKANIN YARISI YOK OLDU

Aileler endişe içinde beklerken, patlamadan sağ kurtulan Faik Ün, “Patlamadan sonra kaçtım. Oradan ormanın içerisine doğru koştum. Benim gibi birkaç arkadaş daha vardı. Arkama baktığımda fabrikanın yarısı yoktu” dedi.

Havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından yakınlarından haber alamayan aileler olay yerine akın etti. Faik Ün fabrikanın fitil sarma bölümüne çalışıyor. Patlama anını anlatan Faik Ün, “Patlama anını ilk duyduğumda kendimden geçtim. Yere düştüm. Ayağa kalktığımda kulağım duymuyordu. Kedimi dışarı attım. Fabrikanın torpil bölümü havaya uçmuştu. Çevrede yerde yatan insanlar vardı. Kiminin kolu yoktu, kiminin bacağı. Ormanın içerisine doğru koştum. Arkama baktığımda fabrikanın yarısı yoktu” dedi.







‘HAYALİ EVLENMEKTİ’



Faik Ün patlama sonrası yaralanmadığı için hastaneye gitmedi. Ancak olay yerinden de ayrılmadı. Çünkü aynı köyden akrabası 26 yaşındaki Halis Yılmaz’dan haber alamadı. Halis Yılmaz’ın kardeşi Merve Nur Yılmaz ise “Abim barut bölümünde 4-5 yıldır çalışıyordu. Her konuşmamızda tehlikeli iş yaptığını anlatıyordu. Patlamayı duyunca aradım. Ulaşamadım. Kötü bir şey olduğunu anladım. Hemen buraya geldim. Ailece abimden gelecek iyi bir haberi bekliyoruz. Hayali para biriktirip evlenmekti. Kendine ev alma hayalleri vardı. Umarım abime bir şey olmaz” dedi. (İSTİHBARAT SERVİSİ)