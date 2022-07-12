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İnşaat ve akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren holdingin yönetim kurulu başkanı olanı Ankaralı işinsanı Ünal Pala’nın (52) kullandığı ve içerisinde eşi Evrim Pala (47) ile çocukları Mina’nın (12) olduğu motorlu fiber tekne, önceki gece 22.00 sıralarında Muğla’nın Bodrum ilçesi Torba Mahallesi Kaynar mevkisinde, oteller bölgesi açıklarında kayalıklara çarptı. Çarpmayla savrulan teknedeki Pala çifti ağır yaralanırken, çocukları Mina ise savrularak denize düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ünal ve Evrim Pala çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

YATLARINA DÖNÜYORLARDI

Kazanın, ilçede vakit geçiren Pala Ailesi’nin açıkta demirli yatlarına dönerken meydana geldiği öğrenildi. Ünal ve Evrim Pala çiftinin cenazeleri, yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere uçakla Ankara’ya gönderildi.

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150 METRE YÜZEREK KURTULMUŞ

Ünal Pala ve Evrim Pala’nın 12 yaşındaki kızları Mina, çarpmanın etkisiyle savrularak tekneden denize düştü. 150 metre yüzen Mina, bölgedeki bir otelin su sporları personeli tarafından fark edilerek bitkin halde sudan çıkarıldı. Bodrum’daki özel bir hastaneye kaldırılan Mina Pala, tedavisinin ardından dün öğle saatlerinde taburcu edildi.