Facia! 12 ölü, 26 yaralı

Afganistan ve Pakistan’dan yola çıkıp, kaçak yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan göçmenler için İran sınırındaki Van, önemli geçiş noktalarından biri. Zor ve dağlık alanların hâkim olduğu bölgede düzensiz göçmenler kimi zaman insan kaçakçıları tarafından yarı yolda bırakılıyor, kimi zaman balık istifi araçlara yükleniyorlar. Çoğu amaçlarına ulaşamadan yakalanıp sınır dışı ediliyor bazen de soğuk hava koşullarına dayanamayarak hayatlarını kaybediyorlar. Bazıları da önceki gece olduğu gibi kazalarda can veriyor.

YARALILAR HASTANEDE

Van-Erciş karayolu üzerinde bulunan Karahan bölgesinde, önceki gece, düzensiz göçmenlerin taşındığı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza sonrası minibüs alev alırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, organizatör Cüneyit Avar ile birlikte 10 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği, 27 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Hastaneye kaldırılan yaralı düzensiz göçmenlerden biri daha hayatını kaybederken, ölenlerin sayısı 12 oldu. 26 yaralının hastanedeki tedavisi sürerken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza yapan aracın adına kayıtlı olduğu tespit edilen S.A. gözaltına alındı.

OLAY YERİNE GELDİLER

Kazanın ardından Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Erkan Savar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Evren Kaptan olay yerine gelerek görevlilerden bilgi aldı. Van Valiliği’nden yapılan açıklamada “Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülmektedir” denildi.

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