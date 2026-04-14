Facia 11 yıl sonra tekerrür etti! 2015’te anne ve oğlu can vermişti, dün de baba ve oğlu hayatlarını kaybetti

Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2026 07:00

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mehmet Ali Zeren ile oğul Alper Zeren hayatını kaybetti. Mehmet Ali Zeren’in eşi ile bir başka oğlunun da aynı evde 11 yıl önce karbonmonoksit zehirlenip yaşamını yitirdiği belirtildi.

Amasya’da yaşayan Mehmet Ali Zeren (64) ile oğlu Alper Zeren’e (39) telefonla ulaşmaya çalışan yakınları, cevap alamayınca dün sabah saatlerinde eve gitti. Yakınları, içeride telefonun çaldığını duyunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, baba ve oğlunu hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Ali Zeren ile oğlu Alper Zeren’in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Gözyaşlarına boğulan yakınlarını polisler sakinleştirdi. Mehmet Ali Zeren ile oğlunun cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Öte yandan aynı evde 2015 yılında da a Mehmet Ali Zeren’in eşi Yasemin Zeren (50) ile oğlu Anıl Ali Zeren’in (14) karbonmonoksit gazından zehirlenip yaşamını yitirdikleri belirtildi.

