×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLER Gündem Haberleri

Fabrikaya denetime giden zabıta ekibine bıçaklı tehdit

Güncelleme Tarihi:

#Zabıta#Sakarya#Sapanca
Fabrikaya denetime giden zabıta ekibine bıçaklı tehdit
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 11:51

Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bir su fabrikasına denetime giden zabıta ekiplerini, kapının girişinde fabrika görevlileri engellemeye çalıştı. Bir kişi elinde bıçakla ekiplerini tehdit ederken, zabıta ile fabrika çalışanları arasında arbede yaşandı.

Haberin Devamı

Sapanca Belediyesi zabıta ekipleri, kaynak suları harcına ilişkin tespit, keşif ve denetim çalışmalarını sürdürmek üzere ilçedeki su fabrikalarında denetime başladı. Zabıta ekipleri, denetim için gittikleri bir fabrikanın girişinde görevlilerin engeli ile karşılaştı. Fabrika görevlileri, zabıta ekiplerinin denetim için girmesini engellemeye çalışırken, bir kişi elinde bıçakla ekipleri tehdit etti. Zabıta ile fabrika görevlileri arasında arbede yaşandı. Arbedede yaralanan olmazken, sonrasında zabıta fabrikaya girerek denetim gerçekleştirdi. Fabrikadaki sulardan alınan numuneler incelemeye alındı.

Fabrikaya denetime giden zabıta ekibine bıçaklı tehdit

Haberin Devamı

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Sapanca Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ne yazık ki, denetim sırasında bir fabrikada karşılaştığımız tehdit ve bıçaklı saldırı, işimizin ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Tüm zorluklara rağmen, güvenlikten ödün vermeden, hukuki çerçevede hareket ederek görevimizi başarıyla tamamladık" denildi. 

Fabrikaya denetime giden zabıta ekibine bıçaklı tehdit

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Zabıta#Sakarya#Sapanca

BAKMADAN GEÇME!