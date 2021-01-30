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Gündem
Cihan TEKER/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 30.01.2021 - 10:22 | Son Güncelleme:

Fabrikanın otomatik kapısı yandı

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Fabrikanın otomatik kapısı yandı
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KOCAELİ’nin Dilovası ilçesinde fabrikanın sevkiyat yapılan kapısında elektrik arızası sonucu yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Fabrikanın otomatik kapısı yandı
Dilovası ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Karasu Caddesi'nde faaliyet gösteren bir cam fabrikasının otomatik kapısı yanmaya başladı. Sevkiyatların yapıldığı kapılardan bir tanesinin elektrik arızası nedeniyle yandığını gören çalışanlar, itfaiyeye haber verdi. Çağırılan ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangınla ilgili tutanak tutuldu. 

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