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Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)
Haber Giriş: 25.03.2020 - 13:27,Son Güncelleme:/

Fabrikanın çatısından düşen kaynak ustası öldü

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Fabrikanın çatısından düşen kaynak ustası öldü
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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, tamir için çıktığı fabrika çatısından dengesini kaybederek düşen kaynak ustası Temel Demircan (46), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ereğli Bölücek Mahallesi'nde bulunan demir-çelik fabrikasında önceki gün meydana gelen olayda, kaynak ustası Temel Demircan tamir için çatıya çıktı. Dengesini kaybedip, yaklaşık 5 metre yükseklikten iş makinelerinin üzerine düşen Demircan, yaralandı. Ağır yaralanan Temel Demircan, 112 Acil ekibi tarafından özel hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Demircan, bugün hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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