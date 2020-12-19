Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)-
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Fabrikanın çatısında namaz! Böyle görüntülendi
Bursa'da kimliği belirsiz kişinin, 5 katlı fabrikanın çatısında namaz kılması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi’ndeki Ağaç İşleri Mobilya Sanayi’nde bulunan 5 katlı fabrikanın çatısında kimliği belirsiz bir kişi namaz kıldı.
Çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.
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