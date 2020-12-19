MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFabrikanın çatısında namaz! Böyle görüntülendi
GeriGündem Fabrikanın çatısında namaz! Böyle görüntülendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)-
Haber Giriş: 19.12.2020 - 10:10 | Son Güncelleme:

Fabrikanın çatısında namaz! Böyle görüntülendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fabrikanın çatısında namaz! Böyle görüntülendi
Abone Olgoogle-news

Bursa'da kimliği belirsiz kişinin, 5 katlı fabrikanın çatısında namaz kılması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi’ndeki Ağaç İşleri Mobilya Sanayi’nde bulunan 5 katlı fabrikanın çatısında kimliği belirsiz bir kişi namaz kıldı.

Çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle