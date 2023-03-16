Fabrikalardaki deprem seferberliğine meslek liseleri de katıldı

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GENİŞ YELPAZEDE ÜRETİM

Yalova Makine İhtisas OSB Başkanı Direnç Özdemir yardım seferberliği ile ilgili, “Kendi ihtisas alanımız içerisinde bulunan ısıtıcı üretimlerinden jeneratör üretimlerine özellikle yine ilk günlerde ve halen ihtiyaç olan konteyner üretimlerine; elektrikli kablo imalatından ısıtıcı ve soba üretimine kadar geniş yelpazede, makine ihtisas kapsamında kalan üretim kalemlerinde de biz varız. 10’a yakın firmamızla afet bölgesine ürettiğimiz ürünleri gönderiyoruz.” dedi. Özdemir, bir afette yerli ve milli sanayinin hayati derecede önemli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını da sözlerine ekledi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda kurulan kriz merkezi, depremin ilk günlerinde acil barınma ihtiyacını karşılamak üzere konteyner üreticisi sanayicilerle deprem bölgesi arasında köprü oluşturdu. AFAD ile koordinasyon halinde çalışan kriz merkezi, bölgenin acil ihtiyaçları doğrultusunda OSB’leri harekete geçirdi. Mevcut ürünlerin tedariği başta olmak üzere olmayan ürünler için de üretime yönlendirildi.

Depremlerden sonra en çok ihtiyaç duyulan şeylerden biri depremzedelerin barınması için kullanılacak konteynerlardı. OSB bünyesinde faaliyet yürüten Karmod Prefabrik, deprem bölgesi için 21 metrekare büyüklüğünde 1 artı 1 konteynerler üreterek depremzedelerin hizmetine sundu. İçinde 6 kişinin yaşayabileceği konteynerlerden her gün 50’si deprem bölgesine sevk edildi.

Çatı ve duvarlarında sandviç panel kullanılan konteynerlerde priz ve aydınlatma sistemleri, wc ünitesi, lavabo, ayna, sabunluk, duş teknesi ve batarya ve musluklar yer alıyor. Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Ensar Çankaya, “Üretimimizin 2 buçuk kat arttığını söyleyebilirim. Önceden Cumartesi Pazar günleri üretimimiz yoktu. Yoğun tempomuz hala devam ediyor.” dedi. Karmod Prefabrik Üretim Müdürü Uğur Kadir ise ürettikleri konteynerlerde yüzde 100 galvaniz çelik kullandıklarını anlatarak “Bizim çatımız 12 buçuk santim çapında ve soğuk ve sıcağı kırma özelliğine sahip. Deprem bölgesinde ne yazın ne de kışın hiçbir sıkıntı yaşamadan rahatlıkla yaşayabilecekler.” dedi.

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Deprem bölgesinde en çok ihtiyaç duyulan malzemelerden biri de jeneratörlerdi. Türkiye’nin en büyük jeneratör üreticileri, enerji ihtiyacını karşılamak için 7/24 esasına göre çalışıyor. Bu üreticilerden biri de Yalova Makine İhtisas OSB bünyesinde bulunan Katana Güç Ürünleri firmasıydı. Firma deprem bölgesi için özel ürettiği jeneratörlerle deprem bölgesine kesintisiz güç sağlıyor. Fabrika Müdürü Fikret Albayrak, “Bizim ürettiğimiz jeneratörler normalde bina, iş yeri için kullanılan ana tesisata bağlanılır, elektrik kesildiğinde direkt olarak otomatik jeneratörler devreye girer. Bunlar orada bir işe yaramayacağı için biz jeneratörlerin üzerine monafaze ve trifaze prizler yaptık. Prizlerden 12 hat çekilebildi ve orada sahra hastanelerinde, tıbbi cihazlarda, arama kurtarma çalışmalarında kullanıldı.” dedi.

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deprem etkisiyle özellikle içme suyu şebekelerinde tahribat, altyapı sorunlarını da beraberinde getirdi. Şebeke suyunun kanalizasyona karışma ihtimali ortaya çıkınca deprem bölgesindeki diyaliz merkezleri saf suya ulaşımda sorun yaşamaya başladı. Bunun üzerine Yalova Makine İhtisas OSB bünyesinde bulunan Enta Mühendislik ve Arıtma Sistemleri konuyla ilgili harekete geçti. İşletme Sahibi Mehmet Yücetürk “Hatay’da diyaliz merkezlerinde kullanılan ‘Reverse Osmosis’ su arıtma sistemleriyle ilgili bir talep oldu ve firmamız hemen alarm durumuna geçerek imalathanede tüm hazırlıkları yaptı ve kendi aracımızla 2 gün içerisinde gönderdik. Uzun soluklu kullanılabilecek bir sistem” ifadelerini kullandı.

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24 yıl önce yaşanan Gölcük depreminde yaşanan acının bir benzerini en derinden hisseden Yalova’dan meslek lisesi öğrencileri, örnek bir seferberliğe imza attı. Şehit Sercan Yazar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri depremzedelerin ısınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla afet bölgesi için soba üretti.

Şehit Sercan Yazar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nin Müdür Yardımcısı Adnan Aydınoğlu, 13-17 yaşlarındaki öğrenciler ile öğretmenlerinin depremzedelere soba yardımıyla ilgili “Toplamda şu anda 850 sobamız üretildi, 350’si gönderildi.” ifadelerini kullandı.

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