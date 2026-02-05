×
Fabrikalarda 'atık' diye ayrılıyor | Onları alıp 20 dakikada üreterek dörtte bir fiyatına satıyor

Fabrikalarda atık diye ayrılıyor | Onları alıp 20 dakikada üreterek dörtte bir fiyatına satıyor
Ordu'da terzi dükkanı bulunan Ayşe Tepe, fabrikaların ‘atık' diye ayırdığı kumaşları satın alıp yaklaşık 20 dakikada kıyafet dikerek, mağazalara göre dörtte bir fiyatına satıyor.

Altınordu ilçesinde yaklaşık 25 yıldır terzilik mesleğini sürdüren evli ve 2 çocuk annesi Ayşe Tepe (43), bir süre önce fabrikaların ‘atık' diye adlandırılan kumaşlarını satın alarak, kıyafet dikmeye başladı. Tepe, müşterilerinin beğenisini alınca bu ürünleri satmaya karar verdi. İş yerinde 250 lira ile 300 lira arasında ürün satışı yapan Tepe, giyim sektörü fiyatlarında artış olmasına rağmen mağazalara göre dörtte bir fiyatına satış yaptığını, insanların memnun kaldıklarını belirtti.

"20 DAKİKADA YAPIP, MAĞAZALARIN DÖRTTE BİR FİYATINA SATIYORUM"

Beğendiği kumaşları satın alarak eşofman takımları, sweatshirt, yelek, hırka, etek gibi kıyafetler ürettiğini ifade eden Tepe, bir kumaşı kesip yaklaşık 20 dakikada kıyafete dönüştürdüğünü de belirtti. Tepe, "Fermuarlı ve hırkalı bir şekilde hazır oluyor.

Bu ürünleri de dörtte bir fiyatına satıyorum. Örneğin aynı kumaştan bir sweatshirt mağazalarda 500 liradan başlıyor, ben ise takımını 500 liraya satıyorum. Yani uygun fiyata satın alıp, üretimini de kendim yaptığım için uygun fiyata sunuyorum. Geçen yıl satın alan müşteriler, kumaşların kaliteli ve işçiliğin güzel olduğunu görüp yeniden satın alıyorlar" dedi.

"HAYALİM KIYAFET MAĞAZASI AÇABİLMEK"

Terziliğin verdiği el becerisi ile bu ürünleri ürettiğini ve talebin fazla olduğunu ifade eden Tepe, en büyük hayalinin ise kıyafet mağazası açabilmek olduğunu belirterek, "Normalde ben terziyim ama bunun dışında adeta seri üretim yapıyorum. Dolaplar doluyor, kışın kalın ürünler, yazın ise ince ürünlerden yapıyorum. Hedefimde ise küçük bir mağaza kurmak var. Şu an maddi açıdan zor gibi duruyor ama inşallah o da nasip olur" şeklinde konuştu.

