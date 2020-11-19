Fabrikadan peynir hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Malkara'da faaliyet gösteren bir peynir fabrikasına ait depodan yaklaşık 200 bin lira değerinde 50 çuval eski kaşar peyniri çalındı. Firma çalışanlarının hırsızlığı belirleyip, polisi şikayet etmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, çalınan peynirlerin taşındığı kamyoneti belirledi.



Malkara- Keşan karayolunda önlem alan ekipler, O.A.'nın kullandığı kamyoneti durdurdu. Kamyonetteki aramada fabrikadan çalınan peynirlerin bir kısmı bulundu. Gözaltına alınan O.A.'nın deposunda yapılan aramada ise 10 çuval daha peynir bulundu. Hakkında soruşturma başlatılan şüphelinin peynirlerin bir kısmını Edirne'nin İpsala ilçesine götürerek, pazarda sattığı belirlendi.