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Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)
Haber Giriş: 10.03.2020 - 15:16,Son Güncelleme:/

Fabrikadan 130 bin TL'lik lastik çalan 3 kişi yakalandı

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Fabrikadan 130 bin TL'lik lastik çalan 3 kişi yakalandı
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KOCAELİ’nin Kartepe ilçesindeki bir lastik fabrikasından 130 bin lira değerinde araç lastiği çalan 3 kişi, polisin operasyonu ile yakalandı.

Kartepe ilçesindeki bir lastik fabrikasından yeni üretilen 130 bin lira değerindeki araç lastiklerinin çalındığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Lastikleri çalan kişilerin kimliklerini belirleyen polis ekipleri, dün İzmit ve Körfez ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda M.B., Ş.H. ve F.T.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan lastikler ise Körfez’deki bir depoda bulunarak fabrikaya teslim edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

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