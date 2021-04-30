Fabrikadaki yemekten sonra rahatsızlanan 70 işçi hastaneye kaldırıldı

Alınan bilgiye göre, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çalışan bazı işçilerin, iftar yemeğinin ardından mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri üzerine durum 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi.



Fabrikaya yönlendirilen ambulanslarla 70 işçi kentteki ve çevre il ile ilçelerdeki hastanelere götürüldü.

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