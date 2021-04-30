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Gündem
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Haber Giriş: 30.04.2021 - 22:12 | Son Güncelleme:

Fabrikadaki yemekten sonra rahatsızlanan 70 işçi hastaneye kaldırıldı

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Osmaniye'de, bir tekstil fabrikasında çalışan 70 işçi, iftar yemeğinin ardından mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri üzerine hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çalışan bazı işçilerin, iftar yemeğinin ardından mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri üzerine durum 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi.

Fabrikaya yönlendirilen ambulanslarla 70 işçi kentteki ve çevre il ile ilçelerdeki hastanelere götürüldü.

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