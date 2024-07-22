Fabrikadaki köpeklerin saldırısına uğradı! O anlar kamerada

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Olay, dün saat 20.00 sıralarında Altunhisar ilçesinde meydana geldi. Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nde bakım personeli olarak çalışan Meryem Birol, iş yerinden çıkıp evine giderken önünden geçtiği fabrikadaki Rottweiler cinsi 2 köpeğin saldırısına uğradı. Çevredekilerin müdahalesiyle köpeklerden kurtulan Birol, sol kolu, sol bacağı, ağız ve burnunun kenarlarından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Altunhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Meryem Birol, buradaki müdahalesinin ardından da Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bu arada köpeklerin saldırısı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hastanedeki tedavisi devam eden Birol, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Birol, "İşten çıkıp evime gitmek üzereyken 2 köpek saldırdı. Kaçacak yer bulamadım, biri dudağımdan tuttu, biri kolumdan yerde sürüklediler. 'Yardım edin' diye bağırdım, kimse gelmedi. Orada bir iş yeri var, onların köpekleri. Bir çoban geldi, çubukla vurdu köpeklere öyle kurtuldum. Bacaklarım ve kolum oyuk şimdi. Kolum uyuşuk, dudağımdaki damar kopmuş. İlla ölmemiz mi gerekiyor? Ben korkuyorum, tek başına yaşayan biriyim, işe gidip geliyorum. Ben bu korkuyu gerçekten nasıl atacağımı bilmiyorum. Gözümü kapatacağım zaman 2 tane köpeğin üstüme geldiğini görüyorum. Köpekler sahipli, şikayetçiyim" dedi.