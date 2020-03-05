MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFabrikadaki hırsızlığın şüphelisi kameradan tespit edildi
GeriGündem Fabrikadaki hırsızlığın şüphelisi kameradan tespit edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 05.03.2020 - 17:23,Son Güncelleme:/

Fabrikadaki hırsızlığın şüphelisi kameradan tespit edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fabrikadaki hırsızlığın şüphelisi kameradan tespit edildi
Abone Olgoogle-news

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan terlik fabrikası çalışanının içinde bin 400 lira bulunan çantasını çalan A.Ç. (24) polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anı, fabrikanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Hacı Eyüplü Mahallesi'nde bulunan terlik fabrikasının muhasebe bölümünde görevli çalışana ait çanta çalındı. Durum polise bildirildi. Fabrikanın güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, çantayı çalan kişinin fabrikaya gelen A.Ç., olduğunu belirledi. Görüntülerde, şüphelinin kimsenin olmadığına emin olup, montunu koltuğun üzerine bıraktığı, ardından da masanın arkasında duran içi para dolu çantayı alıp, yeleğinin içine sakladığı görüldü.

Polis, şüpheli A.Ç.'yi evinde yakalayıp, gözaltına aldı. A.Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle