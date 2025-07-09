Fabrikada yangın! 4 işçi dumandan etkilendi

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Olay, Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerindeki fabrikada meydana geldi. Kompozit panel üretimi, alüminyum kompozit boyama hizmetlerinin yapıldığı fabrikanın bahçesindeki tahta paletler henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın büyüyerek, fabrika binasına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yaklaşık 1 saat sonra söndürüldü.
BÜYÜK ÇAPLI HASAR MEYDANA GELDİ
Yangın sonrası fabrikada büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangınla esnasında dumandan etkilenen 4 işçi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.