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Fabrikada yangın! 4 işçi dumandan etkilendi

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#Fabrika Yangını#Çorlu#Çorlu Devlet Hastanesi
Fabrikada yangın 4 işçi dumandan etkilendi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2025 20:53

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde fabrika bahçesinde çıkan palet yangını fabrikaya sıçradı. Dumandan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı.

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Olay, Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerindeki fabrikada meydana geldi. Kompozit panel üretimi, alüminyum kompozit boyama hizmetlerinin yapıldığı fabrikanın bahçesindeki tahta paletler henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın büyüyerek, fabrika binasına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yaklaşık 1 saat sonra söndürüldü.

Fabrikada yangın 4 işçi dumandan etkilendi

BÜYÜK ÇAPLI HASAR MEYDANA GELDİ

Yangın sonrası fabrikada büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangınla esnasında dumandan etkilenen 4 işçi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

 

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#Fabrika Yangını#Çorlu#Çorlu Devlet Hastanesi

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