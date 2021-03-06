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Aziz ÖZEN / İSTANBUL
Haber Giriş: 06.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Fabrikada yangın: 2 işçi öldü

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Fabrikada yangın: 2 işçi öldü

İstanbul Tuzla’da et ürünlerinin işlendiği özel bir firmaya ait tesiste yangın çıktı.

İşlenmiş etin soğutulmasında kullanılan amonyak tanklarının bulunduğu alana sıçrayan yangın yaklaşık 6 saat sürdü. Tesiste çalışan 135 işçiden 133’ü tahliye edilirken, paketleme bölümünde çalışan Fatih Durmuş ve temizlik görevlisi olarak çalışan Ali Tomak hayatını kaybetti.

Bu arada, yangın çıkan firmanın bazı yetkilileri, yangın söndürme çalışmalarını görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı. Basın mensuplarına engel olmaya çalışan görevliler, kameraları kırmakla tehdit etti.

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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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