Fabrikada yangın: 2 işçi öldü

İşlenmiş etin soğutulmasında kullanılan amonyak tanklarının bulunduğu alana sıçrayan yangın yaklaşık 6 saat sürdü. Tesiste çalışan 135 işçiden 133’ü tahliye edilirken, paketleme bölümünde çalışan Fatih Durmuş ve temizlik görevlisi olarak çalışan Ali Tomak hayatını kaybetti.

Bu arada, yangın çıkan firmanın bazı yetkilileri, yangın söndürme çalışmalarını görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı. Basın mensuplarına engel olmaya çalışan görevliler, kameraları kırmakla tehdit etti.