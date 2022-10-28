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Fabrikada patlamayla birlikte yangın çıktı: Operatör yaralı

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#Yangın#Patlama#Fabrika
Fabrikada patlamayla birlikte yangın çıktı: Operatör yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2022 13:38

Antalya'da cüruf işleme işlemi yapılan fabrikada, patlamayla birlikte yangın çıktı. İş makinesinin zarar gördüğü yangında, operatörün vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Ambulansla hastaneye sevk edilen yaralı tedaviye alınırken, yangın ekiplerin müdahalesiyle 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

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Olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Antalya Bulvarı üzerinde bulunan Ferrokrom Eti Elektrometalurji A.Ş. fabrikasında meydana geldi. İş makinesinin taşıdığı işlenmiş cürufun su ile temas etmesi sonucu patlamayla birlikte yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangın, iş makinesini sardı. Olay sırasında iş makinesi üzerinde olan ve ismi öğrenilemeyen operatör, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi arkadaşları yaparken, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbarın ardından adrese sağlık, itfaiye, AFAD ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Fabrikada patlamayla birlikte yangın çıktı: Operatör yaralı

Yaralanan operatör ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan operatörün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Diğer yandan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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