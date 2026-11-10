Fabrikada patlama: 17 can kaybı, 1’i ağır 13 yaralı

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İZMİR’in Aliağa ilçesine bağlı Çakmaklı Mahallesi’ndeki HABAŞ Demir Çelik fabrikasında dün saat 11.46 sıralarında bakım çalışması yapılırken tavan vinci koparak düştü. Vincin düşen parçalarının doğalgaz hattına çarpması sonucu patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte yangın da çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 17 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 12 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

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Patlamaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar ve hayatını kaybeden işçiler hakkında bilgi almak isteyen çok sayıda kişi hastane bahçesini doldurdu. Hastanede vatandaşlara seslenmek isteyen bir kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.

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ACILI AİLELERİN ADLİ TIP ÖNÜNDEKİ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Patlamada hayatını kaybeden 17 işçinin cenazeleriyle ilgili İzmir Adli Tıp Kurumundaki işlemler devam ediyor. Kimlik tespitlerinin yapılabilmesi amacıyla DNA eşleştirme işlemleri yürütülürken hayatını kaybedenlerin yakınları da kurum önünde bekleyişlerini sürdürüyor. İşlemlerin tamamlanmasının ardından cenazelerin ailelerine teslim edilmesi bekleniyor.

Öte yandan, patlamanın nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan adli ve idari soruşturma kapsamında incelemeler sürüyor.

17 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ FABRİKA, DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

İzmir’in Aliağa ilçesinde patlamanın ardından yangının çıktığı HABAŞ'a ait demir çelik fabrikası dronla görüntülendi. Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığı, 4 Cumhuriyet savcısı ve 2 mülkiye başmüfettişinin görevlendirildiği de duyuruldu.

Ayrıca, patlamanın meydana geldiği fabrikadaki hasar ise havadan görüntülerle ortaya çıktı.

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Aliağa Devlet Hastanesi’ndeki bir yaralı ise helikopter ambulansla İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olayın ardından bakanlardan bilgi aldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından başmüfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi patlama ve sonrasında çıkan yangın ile ilgili 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirildiğini duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da olay anından itibaren Psikososyal Destek ekipleriyle vatandaşların yanında olduklarını bildirdi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bölgeye gitti. Bakanlar fabrikada inceleme yapıp hastanede yaralıları ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ile Parti Sözcüsü Ömer Çelik, devletin tüm imkânlarının seferber edildiğini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamanın incelenmesi için heyet görevlendirdi.

Görgü tanıklarından Deniz Ülker de şiddetli bir patlama meydana geldiğini belirterek, “Sanki yer kabuğu altımızdan kaydı, ben deprem zannettim. Karşımızdaki fabrikaya baktığımda simsiyah dumanlar çıkıyordu” diye konuştu.

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2018’DEN DÜNE KADAR 8 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İzmir Aliağa’daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda daha önce iş kazaları meydana gelmiş, ölümler ve yaralanmalar olmuştu.

- Temmuz 2018: Fabrikanın 150 tonluk 3. ocağında kırılan elektrotlar çıkarılırken patlama meydana geldi. Etrafa saçılan eriyik demir nedeniyle Mevlüt Şimşek ağır olmak üzere 5 işçi yaralandı.

- Ağustos 2018: Sürekli döküm makinesinde meydana gelen patlamada Veli Yılmaz, Ramazan Şen ve Hüseyin Gül yanarak ağır yaralandı.

- Ekim 2018: İşçi Hasan Bostancı, toz toplama bacasından düşerek yaşamını yitirdi.

- Mayıs 2019: Çelikhanede 120 tonluk pota taşıma aracına yerleştirilirken devrildi ve yaklaşık 80 ton sıvı çelik çalışma alanına döküldü. Dördü ağır 11 işçi yaralandı.

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- Ağustos 2020: Taşeron işçi Şaban Karaca, fabrikanın açık sahasında taşınan çelik blokların arasına sıkıştı ve iç kanama nedeniyle kurtarılamadı.

- Ekim 2020: Kadrolu çalışan Kadir Özdemir, eskiyen saclar değiştirilirken 10 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

- Kasım 2020: HABAŞ Limanı’nda taşeron Yüksan firmasına bağlı çalışan Raif Çatan, gece saatlerinde dalgalı denizde gemiye yükleme yapılırken denize düşerek yaşamını yitirdi.

- Ocak 2024: HABAŞ Limanı’nda taşeron temizlik işçisi olarak çalışan Kemal Özdemir, gemiye yükleme yapılırken üzerine metal bobin düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

- Ekim 2026: Taşeron Akyaka firmasına bağlı çalışan Hakan Doğan, merdivenden 8 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi.

- Kasım 2026: Taşeron işçi Eyüp Eğinli, iş makinesinin lastiğine hava basıldığı sırada lastiğin patlaması sonucu yaşamını yitirdi. Patlamada 2 işçi de hafif yaralandı.