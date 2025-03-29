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Fabrikada patlama: 1 ölü, 4 ağır yaralı

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#Fabrika#Patlama#İzmir
Fabrikada patlama: 1 ölü, 4 ağır yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2025 11:45

İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan bir kimyasal fabrikasında meydana gelen patlamada 4 işçi ağır yaralanırken, 1 işçi de hayatını kaybetti.

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Olay, sabah saatlerinde Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir kimyasal fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fabrikada patlama: 1 ölü, 4 ağır yaralı

İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürürken sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 4 işçinin ağır yaralandığı işçi İbrahim A.’nın da hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı işçiler ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken patlamayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

Fabrikada patlama: 1 ölü, 4 ağır yaralı

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#Fabrika#Patlama#İzmir

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