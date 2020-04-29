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DHA
Haber Giriş: 29.04.2020 - 00:21,Son Güncelleme:

Fabrikada korkunç yangın

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Fabrikada korkunç yangın
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, mobilya üretimi yapan fabrikanın talaş tozu silosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, fabrikanın silo bölümünde hasar meydana geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Dilovası Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan mobilya fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın talaş tozu silosunda bilinmeyen nedenle başlayan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangında siloda hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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