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Fabrikada işten çıkarılan 2 işçi, güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı

#Şanlıurfa#Rehine#Fabrika
Fabrikada işten çıkarılan 2 işçi, güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı

Şanlıurfa’da, çalıştığı fabrikadaki işlerine son verilen 2 işçi, 2 bin 500 lira alacaklarının verilmediğini öne sürerek güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı. Korku dolu anların yaşandığı olay, işçilerin jandarma ekiplerince ikna edilerek gözaltına alınmasıyla son buldu.

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Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - Olay, 2'nci Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada işçi olarak çalışan Bayram Polat ile Dilek Şahin, sözleşmeleri feshedilerek işten çıkarıldı. 2 işçi, sabah saatlerinde alacakları olan 2 bin 500 lirayı tahsil etmek için fabrikaya geldi.

İşverenle görüşme istekleri geri çevrilen 2 işçi, kendilerini dışarı çıkarmak isteyen fabrikanın özel güvenlik görevlisi Gökhan İ.'yi yanlarında getirdikleri satır ve bıçakla rehin aldı.

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Korku dolu anların yaşandığı olayın ihbar edilmesiyle bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik görevlisini yere yatırıp boğazına satır dayayan Bayram Polat, ekipler tarafından ikna edilmeye çalışıldı. Elinde bıçak olan Dilek Şahin ise yanına kimsenin yaklaşmamasını istedi.

Fabrikada işten çıkarılan 2 işçi, güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı

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Jandarmanın uzun süren çabası sonucu ikna edilen Bayram Polat ile Dilek Şahin, bıçak ve satırı bırakıp teslim oldu. Gözaltına alınan iki kişi sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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#Şanlıurfa#Rehine#Fabrika