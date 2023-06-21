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Fabrikada işçilerin üzerine tavan vinci düştü: 1 ölü, 1 yaralı

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#Bolu#Gerede#İsmail Danışman
Fabrikada işçilerin üzerine tavan vinci düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 16:13

Bolu’nun Gerede ilçesinde, metal fabrikasında tavan vincinin üzerine düştüğü işçilerden İsmail Danışman (24) hayatını kaybetti, Berat Yaylacı (24) yaralandı.

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Olay, öğle saatlerinde Gerede Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan metal fabrikasında meydana geldi. Tavan vinci, henüz bilinmeyen bir nedenle işçilerin üzerine düştü. Çelik blokun altında kalan İsmail Danışman hayatını kaybetti, yanındaki Berat Yaylacı (24) da yaralandı. Olayın ardından fabrikaya sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaylacı, 112 acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Hayatını kaybeden İsmail Danışman'ın cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından morga götürüldü. Polis ekipleri olayın yaşandığı fabrikada inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Bolu#Gerede#İsmail Danışman

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