Fabrikada feci ölüm: Başı CNC makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Olay, saat 16.00 sıralarında Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. Vedat Sarıkaya, ahşap kesimi yaparken iddiaya göre bir anlık dikkatsizlik sonucu CNC makinesine başını sıkıştırdı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Mesai arkadaşları tarafından sıkıştığı makineden çıkarılan Sarıkaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Vedat Sarıkaya doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Haberin Devamı

3 çocuk babası Vedat Sarıkaya’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.