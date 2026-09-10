×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Fabrikada feci ölüm: Başı CNC makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Vedat Sarıkaya#CNC Makinesi#Fabrikada Ölüm
Fabrikada feci ölüm: Başı CNC makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2026 17:43

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında ahşap kesimi yaptığı sırada başı CNC makinesine sıkışan Vedat Sarıkaya kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, saat 16.00 sıralarında Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. Vedat Sarıkaya, ahşap kesimi yaparken iddiaya göre bir anlık dikkatsizlik sonucu CNC makinesine başını sıkıştırdı.

Fabrikada feci ölüm: Başı CNC makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Mesai arkadaşları tarafından sıkıştığı makineden çıkarılan Sarıkaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Vedat Sarıkaya doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Fabrikada feci ölüm: Başı CNC makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Haberin Devamı

3 çocuk babası Vedat Sarıkaya’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Gözden KaçmasınIsparta’da korkunç olay Boşanma aşamasındaki eşini silahla ağır yaralayıp intihar ettiIsparta’da korkunç olay! Boşanma aşamasındaki eşini silahla ağır yaralayıp intihar ettiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Vedat Sarıkaya#CNC Makinesi#Fabrikada Ölüm

BAKMADAN GEÇME!