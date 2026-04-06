Fabrikada facia: Yüksekten düşen 4 işçiden 3’ü öldü

Haberin Devamı

Bir süre sonra platformdaki bir parçanın kopması sonucu dengelerini yitiren işçiler, yaklaşık 10 metre yükseklikten düşüp beton zemine çakıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan işçilerden Tamer Aydoğdu, Resul Kardaş ve Şah İsmail Mayda, sağlık çalışanlarının tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Tedavisi devam eden diğer işçinin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, fabrikadaki çalışma durduruldu.

Yaşanan feci olayla ilgili emniyet güçleri ve ilgili birimler geniş çaplı inceleme başlattı. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin yeterli olup olmadığı ve kazanın kesin nedeni, yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak.