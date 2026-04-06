×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Fabrikada facia: Yüksekten düşen 4 işçiden 3’ü öldü

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2026 07:00

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde çelik ve sac üretimi yapılan fabrikada dün öğle saatlerinde 4 işçi bakım-onarım çalışması için ark ocağının platformunun üzerine çıktı.

Haberin Devamı

Bir süre sonra platformdaki bir parçanın kopması sonucu dengelerini yitiren işçiler, yaklaşık 10 metre yükseklikten düşüp beton zemine çakıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan işçilerden Tamer Aydoğdu, Resul Kardaş ve Şah İsmail Mayda, sağlık çalışanlarının tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Tedavisi devam eden diğer işçinin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, fabrikadaki çalışma durduruldu.

Yaşanan feci olayla ilgili emniyet güçleri ve ilgili birimler geniş çaplı inceleme başlattı. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin yeterli olup olmadığı ve kazanın kesin nedeni, yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak. 

 

#Kocaeli#Dilovası#Fabrika

BAKMADAN GEÇME!