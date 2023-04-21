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Fabrikada facia

Güncelleme Tarihi:

#Fabrika#Yangın#Mersin
Fabrikada facia
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2023 07:00

Mobilya fabrikasında başlayan ve yanındaki iki atölyeye sıçrayan yangına müdahale eden itfaiye eri Nazmi Çelikkaya tavanın çökmesi sonucu şehit oldu. Yangın kontrol altına alındıktan sonra, kayıp 4 işçiden 3’ünün de cansız bedenine ulaşıldı.

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Mersin’in Akdeniz ilçesindeki Mersin Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında önceki gün 17.30 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, fabrikanın bitişiğindeki iki atölyeye de sıçradı.

GÖÇÜK ALTINDA KALDI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sırasında tavan çöktü. Göçük altında kalanların olduğunun bildirilmesi üzerine, bölgedeki bazı ekipler duruma müdahale etti. Takviye ekiplerin de gönderildiği alandaki çalışmalarda, itfaiye eri Nazmi Çelikkaya’nın (30) cansız bedeni, enkaz altından çıkartıldı. Görev şehidi Çelikkaya’nın babasının da emekli bir itfaiyeci olduğu, eşinin ikinci çocuklarına hamile olduğu öğrenildi. Söndürülen yangının ardından kullanılamaz hale gelen mobilya fabrikasında soğutma çalışmaları uzun süre devam etti.

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Yetkililerden olayla ilgili bilgi alan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, daha sonra yaptığı açıklamada, “Yangına en yakın müdahale eden itfaiye personelinden Nazmi Çelikkaya isimli çalışanımız göçük altında kaldı ve maalesef hayatını kaybetti. İtfaiye personelimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gerçekten özveriyle görevini yaparken, orada hayatını kaybetti. Yangında 4 kişiye de ulaşılamadığı bilgisi geldi. Bir yandan da arama çalışmaları devam ediyor” dedi.

BİR KİŞİ HÂLÂ ARANIYOR

Ekipler, kayıp olduğu değerlendirilen 4 işçiye ulaşmak için yangın bölgesinde çalışmalarını aralık sürdürdü. Dün sabah saatlerinde ise 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, henüz bulunamayan 1 kişiye de ulaşmak için çalışmalarına devam etti. 

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#Fabrika#Yangın#Mersin

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